Renzi: la Germania rispetti le regole sul surplus commerciale

«Il team economico di Trump ha fortemente polemizzato con la Germania per lo spaventoso squilibrio commerciale. Questa critica – nel nostro continente –

arriva anche e soprattutto da sinistra. Le regole dicono che il surplus commerciale della Germania non può essere superiore al 6%, oggi è intorno al 9%. Si tratta di una violazione delle regole che fa male a tutta l'Europa. E che la indebolisce a favore dei soli amici tedeschi». Lo scrive Matteo Renzi sul suo

blog.

«La battaglia che dobbiamo fare è riempire di contenuti il dibattito di queste settimane», sottolinea l’ex premier. «Ho scritto lunedì scorso di fisco e di lotta all'evasione proponendo un modello finalizzato a “rottamare Dracula”. È una svolta per il nostro schieramento, troppo spesso visto come partito delle tasse. Ieri abbiamo riflettuto insieme sulla cultura come motore del futuro del Paese, non come sua carta d'identità rivolta al passato. Ma tutti questi temi vanno inseriti nella logica delle regole europee. Dobbiamo rispettarle, lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo. Ma l'Europa per prima deve chiedere il rispetto delle regole, a tutti. Non solo a noi».

«Sbagliato due pesi e due misure»

«Più volte abbiamo posto il tema» del surplus commerciale tedesco «in modo ufficiale, nei tavoli di discussione: vogliamo rispettare le regole. Ma dobbiamo farlo tutti. Anche la Germania. La filosofia dei due pesi e due misure è sbagliata»,

aggiunge Renzi. «Quando arriveremo in campagna elettorale dovremo ribadire quanto sia stato importante rispettare le regole europee come abbiamo fatto (il deficit è sceso ai livelli minimi, inferiore a quello di tutti gli ultimi 15 anni con la

sola eccezione del 2007). Ma se vogliamo essere seri fino in fondo dobbiamo chiedere con ancora più decisione che le regole le rispettino tutti, anche i tedeschi. Che ci siano di conseguenza più investimenti nel vecchio continente. E che se è vero che va rispettato il patto di stabilità, non dimentichiamoci che la definizione corretta è patto di stabilità e di crescita. Anche la crescita», aggiunge il segretario Pd.

