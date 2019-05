Sei Nazioni: inglesi per un record, azzurri per tornare a vincere

Da sinistra i capitani Sergio Parisse (Italia), Rory Best (Irlanda), Greig Laidlaw (Scozia), Dylan Hartley (Inghilterra), Guilhem Guirado (Francia) and Alun Wyn Jones (Galles) posano attorno alla coppa del Sei Nazioni (Reuters)

Un primato da centrare, una serie negativa da infrangere, una novità da digerire. C'è tutto questo, ma anche altro, nel Sei Nazioni 2017, alla partenza tra due giorni. Visto che le novità hanno la precedenza, ecco subito una svolta tutto sommato inattesa. Gli organizzatori del torneo lasciano la vecchia formula di calcolo dei punti in classifica (due punti per la vittoria, uno per il pareggio) e ci si adegua al sistema che tutti gli altri tornei hanno adottato da una quindicina di anni: quattro punti per la vittoria e due per il pareggio, più un punto di bonus alla squadra che - indipendentemente dall'esito della gara - segna almeno quattro mete e un altro punto alla formazione che, pur perdendo, contiene lo scarto entro le sette lunghezze. L'intenzione è quella di mantenere più vive anche partite già vinte (o già perse) attribuendo una “ricompensa” in più.

Di sicuro ci saranno più calcoli da imbastire, in campo e fuori, e non si possono nemmeno escludere situazioni francamente “antisportive”. Una squadra sempre sconfitta potrebbe fare collezione di bonus e anche lasciarsene più di una alle spalle: ipotesi improbabile ma - conti alla mano - non impossibile.

Resta il fatto che l'Italia deve occuparsi di altro, di un gap da ridurre nei confronti delle altre contendenti e di un gioco da trovare soprattutto grazie al nuovo commissario tecnico, l'irlandese Conor O' Shea, che nel frattempo ci ha regalato un primo storico successo ai danni del Sudafrica. E' avvenuto a novembre, nel corso di una serie di test match autunnali che in generale ha visto una certa ripresa delle Nazionali europee nei confronti delle grandi dell'Emisfero Sud, dominatrici del Mondiale 2015. Tra l'altro, con riferimento al Sei Nazioni, una squadra italiana ringiovanita e con un minor numero di oriundi/equiparati è anche alla caccia di un successo interno che manca ormai dal 2013. Le ultime tre edizioni del torneo si sono chiuse con una sola vittoria (in casa della Scozia due anni fa) e con il cucchiaio di legno nel 2014 e nel 2016, come dire che i rovesci interni consecutivi sono arrivati a quota sette e chiudere questo filotto negativo all'Olimpico sarebbe quanto mai opportuno. Bisogna provarci subito questa domenica con il Galles, perché sulla carta contro Irlanda e Francia dovrebbe essere ancora più difficile.

Una serie tutta positiva è invece quella di cui è titolare l'Inghilterra, che da un anno esatto, con l'arrivo del ct nippo-australiano Eddie Jones, infila solo vittorie. Il 2016 è finito con 13 successi: se si conta anche la “inutile” partita vinta a ottobre 2015 in Coppa del Mondo contro l'Uruguay, la striscia si allunga a 14, e se gli uomini in bianco -centrassero di nuovo il Grande Slam, ecco che con 19 affermazioni di seguito nei match internazionali stabilirebbero un nuovo primato mondiale.

IL SEI NAZIONI 2017

(per tutte le partite è indicata l'ora italiana)

Prima giornata. Sabato 4 febbraio: Scozia-Irlanda (ore 15.25); Inghilterra-Francia (17.50). Domenica 5 febbraio: ITALIA-Galles (15.00)

Seconda giornata. Sabato 11 febbraio: ITALIA-Irlanda (15.25); Galles-Inghilterra (17.50). Domenica 12 febbraio: Francia-Scozia (16.00)

Terza giornata. Sabato 25 febbraio: Scozia-Galles (15.25); Irlanda-Francia (17.50). Domenica 26 febbraio: Inghilterra-ITALIA (16.00)

Quarta giornata. Venerdì 10 marzo: Galles-Irlanda (21.00). Sabato 11 marzo: ITALIA-Francia (14.30); Inghilterra-Scozia (17.00)

Quinta giornata. Sabato 18 marzo: Scozia-ITALIA (13.30); Francia-Galles (15.45); Irlanda-Inghilterra (18.00)

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su DMax, canale 52 del digitale terrestre

