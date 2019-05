Prezzi e crescita sotto la lente dell’Fmi

Il “generale inverno” ha dato una bella spinta ai prezzi e anche in Italia, per effetto essenzialmente dei rialzi degli energetici e del rincaro di frutta e verdura causa gelo, in gennaio si è verificato uno scalino consistente. Si tratta di un +0,9% se si guarda al dato sui dodici mesi e un +0,2 se si guarda a quello mensile (ma c'è anche un -2% mensile, se si considera l'indice che tiene conto dei saldi invernali e che, tra l'altro permette di fare i confronti con gli altri paesi europei).

Non è una notizia bellissima per i consumatori che, finché tutti i prezzi avevano il segno meno davanti, hanno potuto beneficiare di un consistente aumento del loro potere d'acquisto. Non lo è in particolare, si potrebbe aggiungere, per chi è affezionato (un italiano su dieci) a quei prodotti vegani che hanno fatto il loro ingresso trionfale anche nel paniere Istat.

Per contro, si potrebbe osservare che se si riuscisse davvero a scongiurare in modo duraturo lo spettro della deflazione nel nostro Paese, questa sì sarebbe una notizia bellissima per un grande debitore come lo Stato italiano. Oggi l'Italia si trova sotto minaccia di una procedura d'infrazione da parte della Ue soprattutto per via dell'evoluzione, cosi difficile da controllare, del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nominale: con un filo d'inflazione in più, il denominatore salirebbe e il fardello dello stock del debito italiano sarebbe assai più facile da contenere.

Senonché, come non si stancano di segnalare gli esperti dell'Istituto di statistica, non siamo ancora tornati a quella dinamica normale dei prezzi che sarebbe così d'aiuto e che segnalerebbe anche un recupero più corposo dell'economia reale. Tanto l'energia, quanto gli alimentari freschi, sono infatti componenti estremamente volatili e/o stagionali dei prezzi. Se si guarda all'inflazione di fondo, quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, essa ha addirittura rallentato il passo, portandosi dallo 0,6% di dicembre allo 0,5% di gennaio. Non basta. Come è stato recentemente sottolineato sia dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sia dal Bollettino economico della Bce, in Italia e nell'Eurozona ancora non emergono chiari segnali di un punto di svolta nelle componenti di fondo dell'evoluzione dei prezzi al consumo e nella dinamica delle retribuzioni, anche nei Paesi dove la disoccupazione è più bassa. Nelle proiezioni dell'Eurosistema la crescita dei prezzi sarebbe ancora appena sopra l'1,5 per cento nel 2019.

Le previsioni di medio termine, insomma, parlano ancora di prezzi e salari assai freddini. Non a caso gli esperti del Fondo monetario, che in questi giorni sono a Roma per una visita tecnica di aggiornamento del vecchio “Article IV” sull'Italia e avranno contatti con tutte le istituzioni economiche, non sono particolarmente ottimisti sulle prospettiva della crescita italiana, alla quale hanno di recente assegnato, per il 2017, una velocità dello 0,7 per cento: ben al di sotto, cioè, di quell'1 per cento di aumento sul quale c'è oggi consenso fra gli economisti italiani.

