Renzi: potrei non candidarmi premier. Ipotesi primarie a marzo

«La prossima volta potrei non essere io. Magari potrebbe toccare ancora a Paolo Gentiloni, o a Graziano Delrio. Lo scenario della prossima legislatura imporrà

probabilmente governi di coalizione». In un colloquio con il Corriere della Sera, il segretario del Pd Matteo Renzi ha ipotizzato per la prima volta di non essere

il prossimo candidato premier. Sulle elezioni, «il punto è se votare a giugno o a febbraio del 2018. Se si celebra il congresso - ha spiegato il segretario dem - si va all’anno prossimo, altrimenti si fanno le primarie. Non ho problemi a fare il congresso. Volevo farlo a dicembre ma me l’hanno impedito».

Renzi: scissione non la capirebbe nessuno

Le primarie a fine marzo e il voto a giugno. O il congresso in autunno e il voto a febbraio 2018. Al bivio della legislatura, Matteo Renzi ha messo in conto dunque due possibili strade. Il suo obiettivo resta imboccare la prima e arrivare alle elezioni entro l’estate. E già circola la data possibile del 24 marzo per le primarie per la premiership del centrosinistra. Ma, nelle ore in cui anche un ministro che si professa renziano come Carlo Calenda ha definito le urne anticipate «un rischio per il Paese», nel campo renziano si inizia a contemplare la seconda possibilità. La partita è ancora lunga. E Renzi prova a tenere unito il Pd: «La scissione non la capirebbe nessuno», ha replicato ieri ai microfoni del Tg1 a Pier Luigi Bersani che immagina un “Ulivo 4.0” e si dice favorevole a un voto nel 2018, alla scadenza della legislatura. E ha aperto alla sfida interna per la leadership: «C'è stato chi ha chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti. Va bene tutto». Con un paletto preciso, però. «Chi perde il giorno dopo rispetti chi ha vinto altrimenti è l’anarchia».

«Potrei non candidarmi premier»

«Il clima politico è cambiato, nel Paese. Sono il primo a esserne consapevole», ha ammesso l’ex premier al Corriere della Sera. «So bene che se anche ottenessi un grande risultato, un 37 per cento dei voti, o addirittura un 42 per cento, non esisterebbero più le condizioni per avere un governo libero di fare le cose che ho in mente. Dunque - ha proseguito - è bene ragionare sui pro e i contro delle elezioni anticipate. Si vuole andare avanti? Siamo pronti, se si ritiene che serva». E ancora: «Non mi va di essere raffigurato come una persona rosa dalla voglia di andare alle elezioni anticipate per prendersi la rivincita» ha dichiarato Renzi, che ha aggiunto: «So che le elezioni non possono essere il secondo tempo dopo il referendum. Ho avuto la possibilità di tirare un calcio di rigore il 4 dicembre. Me l'hanno parato. Anzi, 41 a 59 significa che l'ho tirato male, malissimo. E adesso è cominciata una fase politica diversa».

