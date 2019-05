Rugby, il talismano De Carli e quelle mete contro Scozia e Galles

Cinque febbraio 2000, prima partita in assoluto del Sei Nazioni: a Roma l'Italia batte clamorosamente la Scozia 34-20 e l'unica meta azzurra porta la firma del romano Giampiero “Ciccio” De Carli, allora tesserato per lo Stade Francais. Quindici febbraio 2003: prima partita del Sei Nazioni 2003, si torna a vincere nel torneo dopo quel successo ai danni degli scozzesi e arriva, tra l'altro, la prima affermazione di sempre dell'Italia ai danni del Galles, per 30-22: in avvio di incontro la meta che dà il la alla memorabile impresa è ancora di “Ciccio”, che, giocando in prima linea e dunque in un ruolo solitamente poco prolifico in fatto di segnature, ha legato il suo nome a due momenti storici per il rugby italiano.

Adesso De Carli è l'allenatore della mischia azzurra, un “secondo” del ct Conor O' Shea così come l'ex campione del mondo Mike Catt, inglese, che ha la responsabilità dei trequarti. Visto che per la seconda volta nell'arco delle 18 edizioni del torneo l'Italia si trova a ospitare il Galles al primo turno, ecco che sarebbe il caso di ridare lustro a quel ruolo di talismano che tanto bene funzionò nei primi anni di questo secolo e che tanto volentieri il diretto interessato ricorda.

«Due situazioni particolari e per più di un motivo - racconta -. La prima partita era una novità gigantesca. Scendere in campo al Flaminio e vincere contro i campioni uscenti dell'ultimo Cinque Nazioni fu straordinario. Per quanto mi riguarda, oltretutto, sapevo da prima che quello era l'unico incontro che avrei potuto giocare nel Sei Nazioni 2000, perché pochi giorni dopo Italia-Scozia sarei partito per l'Ucraina per l'adozione di mio figlio. Avevo fatto presente la mia situazione pensando che potesse essere un ostacolo alla mia convocazione, invece non andò così: partito dalla panchina, entrai a una ventina di minuti dalla fine come rincalzo di Tino Paoletti, che, tanto per continuare a parlare di prime volte, era all'esordio in azzurro. Mi toccò giocare pilone destro, mentre normalmente la mia posizione era sull'altro versante, ma andò bene ugualmente e arrivò quella meta, quando ci fu una serie di penetrazioni e con la mia riuscii a sfondare. Contro il Galles, invece, segnai nei primi minuti: raccolsi un pallone da terra, nei pressi della linea di meta, e andai dritto, venni placcato ma feci in tempo a girarmi e a toccare oltre la linea. Fu il mio ultimo Sei Nazioni e quindi per me anche quella marcatura ha un doppio significato».

Sono passati 14 anni... «...E il rugby è cambiato moltissimo. Un esempio? Prima di quell'Italia-Galles, per qualche disguido organizzativo, il pullman che ci doveva portare al Flaminio non si presentò e allora il proprietario dell'hotel e alcuni suoi collaboratori ci fecero da autisti usando dei pulmini. Una settimana dopo, per la partita interna con l'Irlanda il pullman ci sarebbe stato ma volemmo rifare il tragitto con i pulmini, peccato che poi si sia perso lo stesso... Adesso un episodio del genere sarebbe impensabile, ma è cambiato un po' tutto: il gioco, la tecnica, la nutrizione, la preparazione fisica. Si curano i dettagli, anche con un maggior numero di obblighi fuori dal campo per i giocatori, che, allo stesso tempo, si cerca di aiutare sotto ogni aspetto per facilitare le prestazioni. D'altronde ora ci sono anche tanti mezzi tecnologici in più che ti permettono di fissare meglio un obiettivo e di focalizzarti su quello, anche attraverso uno staff che è aumentato enormemente».

Ma com'era giocare al Flaminio? «Bello, con la vicinanza e il calore dei tifosi. Però, anche qui, erano altri tempi. C'erano partite con meno di 20mila spettatori, a volte quasi quasi i supporter dell'atra squadra erano più dei nostri. Ora, all'Olimpico, viaggiamo dalle 50mila presenze in su e la stragrande maggioranza è dalla parte degli Azzurri. Resta il fatto che, ora come allora, giocare nel Sei Nazioni significa raggiungere un traguardo importantissimo, un sogno per qualsiasi rugbysta, e questo dà una grande emozione».

Siamo all'oggi, anzi al... dopodomani, cioè all'Italia-Galles di domenica. «Come ha detto Conor O' Shea, dobbiamo pensare a noi stessi, concentrarci sul nostro modo di giocare e provare a essere competitivi con tutti per l'intera durata delle partite. Basta dare un'occhiata al ranking per capire che le nostre avversarie sono più accreditate, ma una serie di buone prestazioni può portarci al risultato e a far crescere una nostra personalità». E la mischia azzurra? «Nel passato ha raggruppato diversi elementi che erano tra i migliori nel loro ruolo, adesso ci sono giocatori esperti e affidabili che aiutano una nuova generazione a muoversi in campo internazionale. Il pacchetto è sempre alla base del gioco, un riferimento per la difesa e l'attacco di qualsiasi squadra. Come in tutti i reparti c'è tanto da lavorare e da migliorare, noi ci stiamo provando».

IL SEI NAZIONI 2017

(per tutte le partite è indicata l'ora italiana)

Prima giornata. Sabato 4 febbraio: Scozia-Irlanda (ore 15.25); Inghilterra-Francia (17.50). Domenica 5 febbraio: ITALIA-Galles (15.00)

Seconda giornata. Sabato 11 febbraio: ITALIA-Irlanda (15.25); Galles-Inghilterra (17.50). Domenica 12 febbraio: Francia-Scozia (16.00)

Terza giornata. Sabato 25 febbraio: Scozia-Galles (15.25); Irlanda-Francia (17.50). Domenica 26 febbraio: Inghilterra-ITALIA (16.00)

Quarta giornata. Venerdì 10 marzo: Galles-Irlanda (21.00). Sabato 11 marzo: ITALIA-Francia (14.30); Inghilterra-Scozia (17.00)

Quinta giornata. Sabato 18 marzo: Scozia-ITALIA (13.30); Francia-Galles (15.45); Irlanda-Inghilterra (18.00)

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su DMax, canale 52 del digitale terrestre

IL RANKING MONDIALE

1.Nuova Zelanda; 2. Inghilterra; 3. Australia; 4. Irlanda; 5. Galles; 6. Sudafrica; 7. Scozia; 8. Francia; 9. Argentina; 10. Figi; 11. Giappone; 12. Georgia; 13. Italia; 14. Tonga; 15. Samoa; 16. Romania; 17. Usa; 18. Canada; 19. Russia; 20. Namibia

