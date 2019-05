Italrugby troppo indisciplinata. O’Shea: «Impossibile vincere con 15 calci contro»

È un'Italia da sette in condotta quella che ha perso per 33 a 7 con il Galles allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del Sei Nazioni 2017. O volendo fare una digressione cinematografica da “zero in condotta”. E qui la condotta scolastica si legge disciplina. Infatti, la disciplina, meglio la mancanza di disciplina, è quello che ha fatto la differenza tra gli Azzurri e il Galles. Dopo un primo tempo chiuso sul 7 a tre in favore dei padroni di casa, che aveva fatto illudere e gridare quasi alla svolta, nella seconda frazione una serie di falli hanno permesso all'estremo in maglia rossa, Leigh Halfpenny, di raggiungere e poi prendere il largo grazie a tre calci piazzati nell'arco di 10 minuti.

«La disciplina ha fatto la differenza, abbiamo preso troppi calci contro», è la sintetica e lucida analisi del tallonatore Ornel Gega. «Nel secondo tempo non ha funzionato la disciplina», gli ha fatto eco il mediano di mischia Edoardo Gori, sottolineando che «se inizi a prendere calci di punizione, oltre a fare punti ti mettono sempre nell'angolo». E infatti, al di là di ogni considerazione, come ha ben detto Conor O'Shea, il commissario tecnico dell'Italia: «È impossibile vincere una partita come quella di oggi con 15 calci contro a cinque».

Nessuno però vuole dare la colpa o buttare la croce addosso all'arbitro inglese JP Doyle. «Se l'arbitro ci ha fischiato contro avrà avuto le sue ragioni», ha aggiunto Gega, ricordando che «noi dobbiamo cercare di fare il nostro lavoro», ovvero fare meno falli ed essere più disciplinati. Se questo appare il minimo, anche se non è un compito facile, quello ancora più difficile è cambiare la percezione che gli arbitri hanno dell'Italia. Perché, come ha ricordato sempre O'Shea «la natura umana è la natura umana» e se la percezione generale è che l'Italia sia meno forte e più fallosa, in caso di dubbio, la bilancia penderà sempre a nostro sfavore. Questo però non vuole dire che «c'è qualcosa di particolare da recriminare all'arbitro», ha voluto precisare il tecnico irlandese. Dei falli commessi «è colpa nostra», ha voluto ricordare, senza cercare alibi. Come ha aggiunto ancora Gori «per cambiare la percezione che gli arbitri hanno di noi dobbiamo essere più disciplinati. Non dobbiamo dare la possibilità di essere fischiati».

Secondo il numero 9 della Benetton Treviso «finché continuiamo a essere 50-50 fischieranno contro di noi, se saremo 70-30 fischieranno contro di noi, dobbiamo essere in una posizione in cui è impossibile farci fischiare contro e allora inizieranno a rendersi conto che non facciamo falli e siamo disciplinati. È una cosa che spetta a noi e purtroppo sarà molto dura perché è difficile essere sempre al 100% da quel punto di vista, perché spesso si parla di falli su frazioni di secondo». In estrema sintesi, usando le parole del capitano Sergio Parisse: «Non possiamo dare la colpa all'arbitro. Gli indisciplinati siamo stati noi». A questo punto il lavoro da fare sarà prima di tutto mentale, di atteggiamento. «Non credo che la sconfitta abbia nulla a che vedere con l'aspetto fisico.

Ci aspetta una grossa sfida: cambiare la nostra mentalità», ha affermato sicuro O'Shea. «La partita - ha detto - è cambiata sui 3-6-9 punti segnati dal Galles: è cambiato il “momentum”, l'inerzia della partita. Alla fine del primo tempo non c'era alcun problema di stanchezza». E di una cosa il ct azzurro può essere sicuro, i suoi atleti sono sulla sua stessa lunghezza d'onda. «Non c'è stato un problema di tenuta fisica», ha confermato Gori. «Piuttosto - ha proseguito - non dobbiamo fare tanti piccoli errori. Il rugby è così, tutti subiscono punti ma poi li rifai. Invece, noi tendiamo un po' a perderci mentalmente, a lasciar andare la partita. Dobbiamo lavorare molto su questo, su questa attitudine mentale.

Non solo per vincere ma per essere competitivi 400 minuti», ovvero tutte e cinque le partite del Sei Nazioni. «Gli errori li fanno tutte le squadre, anche gli All Blacks e l'Australia», ha ricordato ancora Gori, ma «la qualità di una grande squadra sta nel come reagisce a un errore, nel cosa fa dopo un errore. La partita per noi purtroppo è cambiata quando abbiamo fatto tre errori di fila e abbiamo preso tre calci di punizione e mentalmente a quel punto fai tanta fatica a rimanere in partita. Sono cose che possono succedere, dobbiamo ripartire dall'idea che tutti sbagliano e da come si reagisce a un errore». La teoria è chiara, tutto sta ora a passare alla pratica.

