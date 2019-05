Per un tempo bella Italia, nella ripresa solo Galles

È andata esattamente al contrario di quanto desiderava il ct azzurro. Conor O’ Shea voleva una squadra in grado di giocare con la stessa intensità per tutti gli 80 minuti della partita e invece l'Italia si è fermata a un signor primo tempo, chiuso in vantaggio 7-3. Nella ripresa, invece, si è visto solo il Galles, che ha piazzato un parziale di 30-0 in grado di commentarsi ampiamente anche da solo. Azzurri macinati oltre le aspettative e tanto lavoro da fare in vista del secondo match interno consecutivo, tra soli sei giorni contro l'Irlanda.

Una squadra ospite un po’ troppo pasticciona e sicuramente presuntuosa ha cominciato con una buona supremazia territoriale, ma non ha saputo passare la nostra linea del Piave quando per ben tre volte ha rinunciato a calciare andando in cerca della meta. Italiani attenti, bravi in pressione e nei placcaggi, orgogliosi per essere usciti senza subire danni dalle avanzate impetuose degli uomini in rosso.

Nel secondo quarto di partita si è vista l'Italia migliore, che ha saputo proporsi in attacco e ha sbloccato il risultato intorno alla mezz'ora, con una mischia rubata, un buon guadagno territoriale, un paio di mischie chiuse in attacco, fino alla partenza di Parisse (stratosferico fino a metà gara) e all'organizzazione del raggruppamento giusto, concluso con il tocco decisivo di Gori. Meta trasformata facilmente da Canna e solo a cinque minuti dal riposo Halfpenny accorciava con un piazzato.

Sul finale di primo tempo una touche lanciata velocemente da Furno metteva nuovamente in crisi la squadra allenata da Howley, che però se la cavava. Ultimo acuto azzurro, in sostanza, perché nella ripresa i gallesi, sia pure privati del mediano di apertura titolare Biggar per un infortunio alle costole, hanno preso subito a rimontare guadagnando una punizione dopo l'altra. E visto che l'estremo Halfpenny aveva il piede caldo, ecco che sono bastati 12 minuti per effettuare il sorpasso, dopodiché le cose sono diventate via via più facili. Ancora un calcio e poi tanta sofferenza in mischia chiusa, fino all'espulsione temporanea di Lovotti e a una inferiorità numerica che si è tramutata in un punteggio di 0-14, per le mete di Jonathan Davies e Liam Williams che hanno definitivamente scavato il gap tra le due squadre.

Italia più confusa, Galles più preciso, umile e determinato. Ci sarà anche qualche recriminazione verso l'arbitro (”Rossi e Blu non sullo stesso piano”, dirà O' Shea), ma nella ripresa non c'è stato paragone tra i due team. E dopo la nuova meta di North autore di una fuga di 70 metri, la squadra sul piede avanzante ha addirittura intravisto la possibilità di segnare ancora e di conquistare il bonus mete. Ma la quarta marcatura pesante non è arrivata, perché a negarla giustamente sull'ultimo tentativo di Liam Williams è stata la prova televisiva.

L'ultima annotazione riguarda quanto è successo nel pre-match. I 41mila spettatori presenti (quota in calo rispetto al passato, anche recente) sarebbero dovuti essere tutti ugualmente contenti del fatto che per la prima volta un presidente della Repubblica ha seguito un match del Sei Nazioni e che, prima dell'avvio, Sergio Mattarella è sceso sul terreno di gioco per salutare le due squadre. La maggioranza, in effetti, ha applaudito, ma troppi sono stati i fischi, segni di una inciviltà intollerabile. Indipendentemente dagli orientamenti politici, in quel momento Mattarella era l'ideale padrone di casa e rappresentava tutti gli italiani. Nessuno si sognerebbe di fischiare il presidente dell'Irlanda a Dublino o quello della Francia a Parigi, e nemmeno un componente della famiglia reale britannica a Londra, Edimburgo o Cardiff. Spiace dirlo, ma oggi abbiamo perso anche questo confronto.



IL MATCH

Italia-Galles 7-33 (primo tempo 7-3). Per l'Italia: 1 meta (Gori), 1 trasformazione (Canna). Per il Galles: 3 mete (Jonathan Davies, Liam Williams, North), 4 calci piazzati (Halfpenny), 3 trasformazioni (Halfpenny). Calci fermi: Halfpenny 7 su 8; Canna 1 su 1. Cartellino giallo a Lovotti.

IL PRIMO TURNO

Risultati: Scozia-Galles 27-22; Inghilterra-Francia 19-16; Italia-Galles 7-33

Classifica*: Galles, Scozia e Inghilterra 4 punti; Francia e Irlanda 1; Italia 0 (*4 punti per la vittoria, due punti per il pareggio, un punto supplementare alle squadre che segnano almeno 4 mete e alle perdenti che contengono lo scarto entro i 7 punti)

IL PROSSIMO TURNO (ora italiana)

Sabato 11 febbraio: Italia-Irlanda (ore 15.25), Galles-Inghilterra (ore 17.50). Domenica 12 febbraio: Francia-Scozia (ore 16)

