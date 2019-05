Polizze Romeo, Lombardi: campagna di fango contro di me e M5S

«Tutto il resto emerso in questi giorni su diversi quotidiani» fa parte di «una grande campagna di fango attivata contro di me, tesa a mostrarci divisi mentre invece remiamo tutti nella stessa direzione. Ma io non me ne resterò ferma a guardare, ho già querelato chi ha scritto il falso e sono certa che le indagini della magistratura faranno luce sulla regia di questa campagna diffamatoria, evidentemente studiata a tavolino da qualcuno». È quanto scrive oggi sul suo profilo Facebook la deputata M5S Roberta Lombardi, prendendo posizione contro gli articoli di stampa che la indicano come presunta fonte della notizia della polizza intestata a Salvatore Romeo di cui la sindaca Virginia Raggi risulta beneficiaria.

Dai Pm nessuna domanda su polizze

«Quello che si sta verificando – insiste la deputata rivolgendosi ai suoi followers - è qualcosa di infamante nei miei riguardi e non posso accettarlo. Non posso. Vengo chiamata come persona informata sui fatti nell'ambito di una indagine che la Procura di Roma sta portando avanti a seguito di un esposto presentato non dalla sottoscritta, ma dal senatore Augello, esponente di un'altra forza politica», spiega. «Tra le domande postemi dai Pubblici ministeri, come risulta dal verbale - prosegue escludendo ogni responsabilità per la diffusione dell'informazione -, nessuna riguarda polizze assicurative di cui tra l'altro non ho mai sentito parlare sino ai fatti di questi giorni».

«Avanti con tutta me stessa per avere giustizia e verità»

Le voci diffuse dalla stampa, connesse ad una presunta rivalità tra lei e la sindaca, hanno per Lombardi una ragione per precisa. «Tutto questo - si legge nel post - accade «perché' io sto con il M5S, perché ho sempre fatto miei i valori che Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio ci hanno trasmesso per sostenere questo splendido progetto di partecipazione. Ho dieci anni di impegno sul territorio che parlano per me. Dieci anni durante i quali ho difeso e messo in atto questi valori. Non devo aggiungere nient'altro». Io, si legge in un altro passaggio, «andrò avanti con tutta me stessa per avere giustizia e verità».

© Riproduzione riservata