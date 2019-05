Scozia e Inghilterra, una sorpresa relativa e una conferma sofferta

In attesa di Italia e Galles, che si affrontano oggi pomeriggio all'Olimpico, sono Scozia e Inghilterra le protagoniste del primo sabato di Sei Nazioni. Vittorie casalinghe sofferte ma tutto sommato meritate rispettivamente contro l'Irlanda, favorita in sede di pronostico, e la Francia che è andata vicina a interrompere la serie di vittorie consecutive degli inglesi, ora arrivata a 15.

La Scozia è ripartita da Stuart Hogg, eletto miglior giocatore del torneo nel 2016 e ieri autore delle prime due mete del Sei Nazioni 2017 in avvio di partita. L'estremo si è espresso prima come finalizzatore e poi come autore di un contrattacco che ha messo in mostra tutte le sue doti offensive. L'Irlanda, superiore come possesso di palla, accorciava con una meta di Earl, ma quando alla mezz'ora Dunbar, trequarti infiltrato nello schieramento di rimessa laterale, vinceva un pallone in touche e segnava la terza meta, il 21-5 pro Scozia poteva già sembrare una sentenza.

Non era così. Il primo tempo finiva 21-8 e la ripresa mandava in scena un dominio totale degli irlandesi arrembanti. In luce l'apertura Jackson, che prima trasformava la meta di Henderson e poi andava a segno in proprio, con una ulteriore trasformazione che significava sorpasso. A dieci minuti dalla fine la Scozia, anche grazie a qualche buon cambio, ha ritrovato la forza per riportarsi in avanti, conquistando due punizioni che l'infallibile Laidlaw ha messo tra i pali per chiudere definitivamente il discorso.

Partita diversa, ma ugualmente intensa, tra Inghilterra e Francia, con gli ospiti spesso in vantaggio nel corso di un primo tempo senza mete, finito 9-9 e caratterizzato da vivacità e pezzi di bravura, ma con qualche errore di troppo. I Bianchi di casa hanno messo la testa avanti per la prima volta grazie a un calcio di Farrell, sono stati sorpassati dalla meta di Slimani, con sfondamento al centro dopo una serie di avanzate sul lato sinistro del campo, e infine hanno ripreso definitivamente la testa con un'altra metà di potenza, segnata da Te'o e trasformata da Farrell per il 19-16 finale.

Francia e Irlanda, grazie ai nuovi criteri sulla classifica, guadagnano comunque unpunto di bonus a testa per avere contenuto lo svantaggio entro le sette lunghezze, ma (almeno per adesso) è una consolazione molto parziale.

IL PRIMO TURNO

Ieri

Scozia-Galles 27-22 (primo tempo 21-8). Per la Scozia: 3 mete (Hogg 2, Dunbar), 2 calci piazzati (Laidlaw), 3 trasformazioni (Laidlaw). Per l'Irlanda: 3 mete (Earl, Henderson, Jackson), 1 calcio piazzato (Jackson), 1 trasformazione (Jackson). Calci fermi: Laidlaw 5 su 5, Jackson 3 su 4

Inghilterra-Francia 19-16 (primo tempo 9-9). Per l'Inghilterra: 1 meta (Te'o), 4 calci piazzati (Farrell 3, Daly 1), 1 trasformazione (Farrell). Per la Francia: 1 meta (Slimani), 3 calci piazzati (Lopez), 1 trasformazione (Lopez). Calci fermi: Farrell 4 su 5, Daly 1 su 1; Lopez 4 su 5. Cartellino giallo a May (Inghilterra)

Oggi

Italia-Galles ( Stadio Olimpico, ore 15, diretta su DMax, canale 52 del digitale terrestre)



