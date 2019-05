«Split», «reverse» e le perplessità targate Bruxelles

Il preoccupante «tax gap» Iva a livello europeo - ossia la differenza tra le entrate Iva effettivamente riscosse e quelle che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie - ha spinto le autorità di Bruxelles e gli Stati membri a elaborare delle ricette per ridurre tale divario.

Queste ricette, però, non sono sempre coerenti e in alcuni casi producono delle conseguenze non sostenibili da parte degli operatori economici. In particolare, la Commissione europea (con l’avallo anche del Consiglio europeo) per ridurre il divario tra quanto sarebbe da attendersi e quanto viene incassato, ha proposto (documento Com – 2016/148) quattro azioni da realizzare nel breve ovvero nel medio tempo.

In primo luogo, è necessario rafforzare il livello di cooperazione tra amministrazioni, abbandonando il sistema basato sullo scambio di informazioni a favore di nuovi modelli di condivisione e di analisi congiunta delle informazioni con realizzazione di interventi comuni.

In secondo luogo, è necessario migliorare la tax compliance attraverso una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazioni finanziarie, ricorrendo in modo più ampio a sistemi di certificazione di affidabilità. Anche in materia Iva come in materia doganale la Commissione pensa a una certificazione dei singoli operatori economici (Ctp: certified taxable person).

In terzo luogo, bisogna migliorare la riscossione dell’imposta anche attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione ovvero il ricorso alle tecnologie.

In quarto luogo è necessario, nel medio termine, puntare, negli scambi intraunionali, alla tassazione piena delle operazioni nello Stato di destinazione imponendo al cedente di applicare direttamente l’Iva del cessionario sulla la singola transazione.

Gli Stati membri, da parte loro, hanno richiesto di allargare le ipotesi di reverse charge e, almeno in via sperimentale, di introdurre meccanismi basati sulla scissione dei pagamenti del cessionario tra il cedente e l’erario (il cosiddetto split payment).

Per quanto riguarda il reverse charge, la Commissione europea ha individuato dei percorsi per consentire agli Stati membri di individuare delle transazioni o dei settori a rischio a cui consentire di applicare il reverse charge. In effetti, una richiesta molto recente di estendere a tutte le transazioni nazionali il reverse charge è stata accolta dalla Commissione europea nella proposta di direttiva del 21 dicembre 2016.

La Commissione, però, nella stessa proposta ha sottolineato con forza la sua contrarietà a questa soluzione introducendo una serie di stringenti condizioni per lo specifico allargamento.

Per quanto riguarda lo split payment la Commissione, nell’autorizzare(a dire il vero, in modo non del tutto positivo) il nostro Paese a introdurre fino al 31 dicembre 2017 la misura, ha sottolineato che lo Stato doveva relazionare entro il giugno scorso sulle conseguenze in termini di rimborsi per i contribuenti. Va comunque ricordato che la misura dello split payment - con regole leggermente diverse - era prevista anche nel «Libro bianco» sul futuro dell’Iva, presentato dalla Commissione europea nel 2011.

