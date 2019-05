Banche, Sud e milleproroghe, in attesa della manovra-bis

Banche, Sud, milleproroghe: il Parlamento questa settimana balla al ritmo dei decreti legge. Aspettando i due convitati di pietra eccellenti di una stagione politica che solo eufemisticamente si può definire complicata: la nuova legge elettorale e la manovra bis con la correzione da 3,4 mld della legge di Bilancio 2017.



In attesa del post-Italicum

La prima, il post-Italicum, che potrebbe debuttare come dibattito in commissione Affari costituzionali della Camera già giovedì se arriveranno le motivazioni della Consulta, e che secondo i programmi dei lavori dovrebbe arrivare in aula giù lunedì 27: una scommessa che si aggiunge alla scommessa sulla data del ritorno al voto. La seconda, la manovra bis, che invece arriverà in Parlamento in tempi tutti da definire, ma che già scalda il confronto politico e aggiunge altro sale alla scontro sul voto anticipato.





In arrivo in aula al Senato il ddl di riforma della protezione civile

L’incertezza politica complessiva ha ovviamente dirette ripercussioni sull'agenda parlamentare di breve termine. Anche se tra decreti legge necessariamente da convertire che intanto faranno la loro strada con tanto di voti di fiducia pronti all'uso soprattutto al Senato, e altri provvedimenti molto attesi e in alcuni casi con buone basi di consenso, la settimana parlamentare si annuncia intensa. Al Senato in aula arriverà domani il voto (non definitivo) sulla riforma della protezione civile. Mentre in commissione si cercherà di stringere i tempi per la delega già in grave ritardo per contrastare. Alla Camera invece, sempre in commissione, cerca di accelerare il Jobs act per gli autonomi, con la legge sul biotestamento che continua a spaccare i partiti.



Rispuntano i ddl su affido condiviso, cognome dei figli e circonvenzione dehli over 65

I provvedimenti di carattere sociale e di riconoscimento di diritti, sembrano aver trovato un apparente nuovo smalto, dopo quattro anni di grave ritardo e modesta attenzione reale. Nelle agende sia delle aule – ma dopo i decreti legge- che delle commissioni sono così spuntate le leggi (da fare) su: atti sessuali con i minori, affido condiviso dei figli, cognome dei figli, circonvenzione degli over 65. Ma anche ius soli, protezione dei minori immigrati non accompagnati, delitto di tortura. Sempreché il Parlamento faccia in tempo prima di passare la mano alle Camere che verranno.



Mini calendario

Decreto sul Mezzogiorno(scade il 28)

In aula alla Camera da lunedì 6. Deve poi andare al Senato



Decreto sul sistema creditizio (scade il 21)

In aula al Senato tra martedì 7 e mercoledì 8. Deve poi andare alla Camera



Decreto milleproroghe (scade il 28)

In aula al Senato tra mercoledì 8 e giovedì 9. Deve poi andare alla Camera



Riforma del sistema di protezione civile

In aula al Senato martedì 7



Responsabilità professionale e assicurazione degli operatori sanitari

In commissione alla Camera giovedì 9



Biotestamento

In commissione alla Camera da martedì 7



Legge elettorale

In commissione alla Camera giovedì 9



Riforma del processo civile

In commissione al Senato mercoledì 8



Jobs act per i lavoratori autonomi

In commissione alla Camera da martedì 7



Contrasto della povertà

In commissione al Senato da martedì 7



Circonvenzione degli over 65

In commissione alla Camera da mercoledì 8



Atti sessuali con minorenni

In commissione al Senato da martedì 7



Affido condiviso

In commissione al Senato da martedì 7



Cognome dei figli

In commissione al Senato da martedì 7



Home restaurant

In commissione al Senato mercoledì 8



Protezione dei minori immigrati non accompagnati

In commissione al Senato mercoledì 9

© Riproduzione riservata