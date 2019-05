Italia al secondo posto in Europa per la fiducia nelle imprese

Secondo paese in Europa per la fiducia nelle imprese, anche se crolla quella verso gli amministratori delegati. A livelli molto bassi resta la fiducia nel governo, anche se in lievissima ripresa. Come pure è in calo quella verso i media. È questo il panorama dell'Italia che emerge dalla 17ma edizione dell'Edelman Trust Barometer, l'indagine annuale condotta in 28 paesi su un campione di 33mila persone dall'agenzia di relazioni pubbliche Edelman.



Bassa credibilità del governo

L'indagine si è svolta a cavallo tra l'ottobre e il novembre dell'anno scorso. E quindi non ha risentito degli effetti della fase più calda della campagna del referendum costituzionale del 4 dicembre, con il successivo cambio di governo: l'Italia si pone all'interno di quei paesi che non hanno registrato un calo della popolarità del governo, che anzi segna un aumento di un punto percentuale. “Bisogna comunque considerare – spiega Fiorella Passoni, amministratore delegato di Edelman Italia – che la fiducia nel governo italiano è a livelli ancora bassi”. Solo il 31% degli intervistati crede nell'esecutivo italiano, contro una media del 41% dei 28 paesi analizzati (basti pensare all'”effetto Trump”, con gli Usa a quota 47% e un +8%)



Il 78% degli italiani crede nel ruolo sociale delle aziende

Inoltre l'Italia (55%) è il secondo paese in Europa con maggior fiducia nel business dopo l'Olanda (60%). Il 78% degli italiani crede che le aziende possano compiere azioni specifiche mirate non solo al profitto ma anche alla crescita economica e sociale delle comunità in cui operano e il business è la categoria con maggiore fiducia tra gli italiani che sono incerti sul corretto funzionamento del sistema.



Globalizzazione sotto accusa

Non manca però la diffidenza: 3 italiani su 5 sono contro gli accordi di libero scambio perché danneggiano i lavoratori locali, il 77% pensa che si debbano privilegiare gli interessi nazionali a scapito di quelli del resto del mondo e addirittura l'84% pensa che il governo debba proteggere i lavoratori e l'industria locale anche se questo comporta una crescita più lenta dell'economia. Forse anche per questo motivo che meno di un italiano su tre (-10% rispetto all'anno scorso) crede negli amministratori delegati, figure presenti soprattutto nelle grandi aziende con un respiro internazionale

Le delocalizzazioni e i rischi per i posti di lavoro

Gli italiani chiedono anche controlli più severi per le aziende: il 90% del campione chiede per esempio maggiori regole per l'industria farmaceutica e il 70% non è d'accordo sul fatto che le riforme dei mercati finanziari abbiano aumentato la stabilità economica. Se si considera la paura di perdere il lavoro, la prima motivazione è il trasferimento verso paesi con costo del lavoro più basso (87%), al secondo posto i competitor stranieri e solo al terzo posto gli immigrati con il 67%. Da rilevare che in Italia il 68% crede che la globalizzazione non stia andando nella direzione giusta, un dato nettamente superiore al 50% della media globale.



Perdono credibilità i social media

Gli italiani sono meno fiduciosi nei media come istituzione rispetto allo scorso anno (48%, con 2 punti persi) ed i social media fanno peggio di tutti con 11 punti in meno e diventano la fonte d'informazione con meno credibilità. In testa alla classifica i motori di ricerca, seguiti dai media che operano solo online. Al terzo posto i media tradizionali (in cui credono due italiani su tre) che continuano nel trend di crescita iniziato nel 2013 e guadagnano 8 punti rispetto allo scorso anno.

© Riproduzione riservata