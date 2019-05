Miur: ricordando Tullio De Mauro più attenzione alle competenze linguistiche

Studiare, comprendere e mettere a frutto l’eredità culturale di Tullio De Mauro nella scuola, istituzione al servizio della quale l’ex ministro si è sempre posto, con semplicità e profonda competenza. A un mese dalla scomparsa del celebre linguista, avenuta il 5 gennaio 2017, su indicazione della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, è stata diramata oggi alle istituzioni scolastiche una circolare che invita le docenti e i docenti, con il sostegno degli Uffici scolastici regionali, a coinvolgere studentesse e studenti in iniziative e momenti di approfondimento dedicati alle opere e al pensiero dell’ex ministro dell'Istruzione e professore emerito di Linguistica generale.

Attività didattiche per accrescere le competenze linguistiche

Un patrimonio di studi e di idee da tradurre in attività didattiche, per accrescere le competenze linguistiche dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e favorire un effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza; per contrastare le disuguaglianze sociali, che la mancanza di padronanza linguistica aggrava; per combattere l’analfabetismo di ritorno di tanti adulti; per assicurare ai giovani le basi per il plurilinguismo, autentica nuova frontiera della cittadinanza europea.

Azioni concrete anche grazie ai 180 milioni del Pon

La circolare, ha sottolineato la ministra Fedeli, «invita a fare una riflessione e ad attivarsi in questo senso. Azioni concrete saranno messe in campo anche grazie ai 180 milioni del Pon per la Scuola per il rafforzamento delle competenze di base. Un bando che abbiamo annunciato appena una settimana fa consapevoli dell’urgenza di intervenire su questo fronte». La ministra ha sottolineatoc che, nell’ambito delle audizioni per la costruzione dell’avviso pubblico sulle competenze di base, sarà sentito anche «chi ha lanciato l'appello».

Sempre più consistente la partecipazione alle Olimpiadi di italiano

«Non siamo comunque all’anno zero - ha spiegato Fedeli - le rilevazioni annuali degli apprendimenti degli studenti sono spunto di riflessione del nostro ministero che ha attivato competizioni come le Olimpiadi di italiano proprio per stimolare un dibattito e per mettere alla prova le competenze e le conoscenze linguistiche dei ragazzi e delle ragazze. Olimpiadi che vedono una partecipazione sempre più consistente da parte delle scuole. Anche degli istituti tecnici e professionali».



I progetti più significativi in future iniziative del Miur

I progetti più significativi che emergeranno a seguito della circolare emessa oggi in ricordo di De Mauro saranno valorizzati, diffusi e condivisi attraverso future iniziative del Miur. E in collaborazione con Rai Radio3, il ministero promuoverà il prossimo 31 marzo, giorno in cui Tullio De Mauro avrebbe compiuto 85 anni, una giornata radiofonica dedicata alla sua figura e al valore del suo insegnamento. Durante la finale delle Olimpiadi di italiano, che si svolgerà a Torino il 5, 6 e 7 aprile 2017, la figura di Tullio De Mauro verrà ricordata con una tavola rotonda sui suoi contributi più significativi e attuali al rinnovamento della cultura, della linguistica e della scuola italiana.

