Padoan: incentivare la "finanza verde", è un'altra riforma strutturale

L'Italia deve mettere a punto gli incentivi per attrarre i capitali privati verso la 'finanza verde', il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile. È uno degli obiettivi del Governo, spiega il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, e sarà nell'agenda della presidenza italiana del G7.

Padoan: riforma strutturale

«Muoversi verso la finanza verde e lo sviluppo sostenibile è una riforma strutturale e con questo intendo un insieme di norme che cambiano i comportamenti e quindi i risultati» afferma il ministro alla presentazione del rapporto di Bankitalia sul dialogo italiano per lo sviluppo sostenibile. Secondo Padoan, «i cambiamenti dei comportamenti si hanno cambiando gli incentivi fiscali e regolatori» e con l'esempio. Ed è lo Stato che deve iniziare a cambiare i comportamenti. Tra i compiti a casa fatti dal Governo su questa materia, il ministro dell'Economia ha ricordato la trasposizione della direttiva Ue sul non financing reporting.

Padoan: crescita sostenibile per uscire dalla crisi

Padoan ricorda il periodo 2007-2008, «quando stava scoppiando la più grande crisi dal dopoguerra. Immediatamente si pose l'attenzione su come uscire dalla crisi, che si immaginava fosse molto profonda». Quindi è arrivato «il picco del 2009 e un'uscita faticosa. Già allora alcuni paesi insistettero sull'uscita della crisi attraverso la green growth. Alcuni paesi ridefinirino agenda di policy, ora se ne parla di più, con concetti più ampi e estesi».

Si tratta di temi «a cui l'Italia presterà molta attenzione al G7» , visto che ora «c'è più consapevolezza dei problemi, è un modo per lasciarsi alle spalle un momento molto difficile dell'economia globale», ha aggiunto il ministro, che si è detto «molto lieto di vedere il ruolo assunto dall'Italia» nella crescita sostenibile.

Signorini (Bankitalia): per terremoto serve assicurazione

Nonostante un terzo della popolazione italiana viva in aree sismiche, «l'associazione dell'industria assicurativa stima che meno dell'1% delle abitazioni sia coperto da un'assicurazione privata contro il terremoto». È il dato fornito dal vicedirettore di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, alla presentazione del Rapporto del dialogo italiano sulla finanza sostenibile.

Uno dei modi per contenere i rischi, ha sottolineato, «sarebbe quello di promuovere l'assicurazione per proteggere famiglie e imprese e fornire incentivi per ridurre i rischi naturali. Data la natura dei rischi catastrofici, un simile schema richiederebbe qualche forma di interazione tra settore pubblico e privato».

I mercati sottostimano il rischio ambientale

Per Signorini i mercati sottostimano il rischio ambientale, «probabilmente perchè pensano che questo si materializzerà solo nel lungo termine». Ma è un errorem avverte il vicedirettore di Bankitalia: «La crisi finanziaria globale del 2007 ci ricorda i costi sociali ed economici derivanti dalla sottostima e da un non corretto prezzamento del rischio». Un rischio particolarmente alto in Italia, dove il dissesto idrogeologico, spiega Signorini, non danneggia solo il territorio ma anche le banche, contribuendo a deteriorare quei crediti "non performing"che conosciamo come pesante e pericolosa zavorra del nostro sistema bancario. «Inondazioni e frane riducono il valore collaterale dei prestiti bancari, come conseguenza del danno materiale ai beni portati come garanzia collaterale e, di conseguenza, influenzano la propensione a chiedere o concedere prestiti» spiega Signorini.

«Uno studio che ha in corso Banca d'Italia indaga su come il rischio idrogeologico possa allargarsi al settore bancario- segnala il vice direttore generale - e le prime risultanze econometriche mostrano che una riduzione dei rischio di inondazione è associato a un incremento dei prestiti in essere a piccole e medie imprese».

Nel 2015 oltre 3 miliardi i costi delle alluvioni

«Tra il 2009 e il 2011 in Italia c'è stata una media di 82 eventi l'anno, che hanno colpito più di 2,3 milioni di persone, con una stima di danni economici per 2,7 miliardi l'anno» ricorda il vice direttore di Bankitalia Signorini, spiegando che «secondo i dati più recenti, il 15,2% della popolazione e il 18,3% delle attività locali sono esposti alle inondazioni, il 3,2 e il 3,4% rispettivamente si trova in aree classificate a 'pericolosita' molto elevata'».

Questi eventi «possono impattare l'economia in vari modi- spiega ancora Signorini- distruggendo capitale fisico (dimore, stabilimenti, infrastrutture), costringendo famiglie, aziende e amministrazioni locali e centrali a impiegare risorse finanziarie per ricostruire. Un calcolo 'a spanne' situa i costi delle alluvioni del 2015 a 3,1 miliardi» e «la gran parte delle perdite finanziate non erano assicurate».

