Fisco, Cisl: detrazioni premiano redditi tra 70 e 75mila euro

L'attuale sistema di detrazioni fiscali «favorisce contribuenti e famiglie a reddito medio o alto», tanto che risultano «premiati i redditi tra i 70-75 mila euro», mentre «fino a 20 mila euro usufruisce delle detrazioni solo il 40% del campione».È quanto emerge da una ricerca della Cisl sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2015 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che nel 2016 si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale (Caf) del sindacato guidato da Annamaria Furlan. Durante la presentazione dei dati la leader Furlan ha lanciato un appello al Governo: «Convocare subito tavoli su lavoro, previdenza e fisco».

Agevolazioni per redditi medio-alti

La Cisl evidenzia un cambiamento: «I soggetti con familiari a carico, agevolazione fiscale che un tempo era associata soprattutto, ma non soltanto, ai bassi redditi, sono oggi concentrati nelle fasce di reddito medio alte e alte. Tra i contribuenti con reddito compreso tra 35 e 80 mila euro, quasi il 60% usufruisce di questa agevolazione».

Detrazioni per familiari a carico poco utilizzate da donne e anziani

D'altra parte, si spiega nel rapporto, se «ne nel secolo scorso "la numerosità" era considerata una risorsa, per cui molte famiglie, anche povere, contavano molti membri, oggi, avere anche solo un figlio a carico, può essere considerato quasi un lusso». L'indagine della Cisl conclude quindi che le detrazioni per familiari a carico finiscono, così, «per essere molto poco utilizzate da donne (ne usufruisce il 36% del totale, contro il 46% dei maschi), giovani (tra i soggetti con meno di 36 anni, è molto meno del 40% ad avere almeno un familiare a carico) e anziani (tra gli ultra sessantacinquenni, meno del 30% ha un familiare a carico). Un elenco che mette in fila, fa notare il sindacato, «le categorie deboli in termini reddituali». Invece le detrazioni risultano essere «maggiormente godute da soggetti maschi di età adulta, percettori di redditi più alti rispetto alla media».

La Cisl parla quindi di«"limitati effetti ridistributivi delle detrazioni per tipologia di spesa e carichi familiari», sottolineando «l'accentuarsi delle disuguaglianze legate a fattori di età, genere e settore lavorativo, frutto di una transizione demografica complessa che impone la necessità di una rivisitazione degli strumenti di sostegno fiscale».

Pa: con blocco contratti redditi giù

L'indagine della Cisl avverte poi che «il blocco degli stipendi nel pubblico impiego degli ultimi anni (accompagnato dal rallentamento delle nuove assunzioni) ha portato gli impiegati ed i quadri del comparto pubblico ad impoverirsi rispetto ai propri colleghi del settore privato». Il sindacato rileva come «la contrazione del reddito reale sia stata pari ad oltre 7 punti percentuali dal 2010 al 2015».

Furlan: Governo ci convochi su lavoro, pensioni, riforma fisco

«È ora di passare ai fatti e convocare subito i tavoli sui temi del lavoro e della previdenza, ma è anche necessario attivarsi sui temi fiscali», per cui «vanno trovati strumenti che aumentino l'equità». È l'appello lanciato dal segretario della Cisl, Annamaria Furlan, durante la presentazione della ricerca.

Per Furlan «occorre superare la logica del bonus fiscale» e magari guardare alle misure che fanno leva «sul contrasto di interessi». La leader della Cisl ha specificato che in campo il sindacato ha messo due proposte: «Tagliare di mille euro le tasse a chi si trova sotto un certo reddito o rivedere le aliquote».

