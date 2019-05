L’ottimismo dell’Istat e le cose da fare

In una colonna scritta per Bloomberg un eterodosso economista americano, Tyler Cowen, ha incoronato, con dovizia di argomenti, l’economia più “sottovalutata” del pianeta: il Pakistan. Sorprendente onore per un Paese che di solito è noto per qualità poco onorevoli, a cominciare dal terrorismo.

Ma, lasciando perdere il Pakistan, ed esprimendo un ansioso desiderio, è lecito sperare che un giorno questo encomio possa toccare all’Italia, un Paese afflitto da cronica debolezza – economica e politica – e da un ritorno di fiamma del famigerato spread?

Non è difficile farsi largo con il machete nella giungla dei dati e dar risalto a quelli favorevoli, come ha fatto ieri l’Istat. Ma nel complesso è difficile dire che i dati segnalino una economia in buona salute. Se bisogna sperare in un futuro encomio bisogna cercarlo in altre grandezze, quelle della struttura e non quelle della congiuntura, quelle delle istituzioni e non quelle della “politique politicienne”.

Il mercato del lavoro italiano va cambiando: occupati e forze di lavoro aumentano più rapidamente che in Germania, il nostro tasso di partecipazione è ai massimi da quando sono iniziate le statistiche mensili: segno che, anche se i posti di lavoro sono difficili a trovarsi, la voglia di entrare nel mercato del lavoro c’è e si fa strada nei dati. L’ordalìa della crisi sta facendo cambiare la pelle del sistema produttivo, e l’Italia mantiene la posizione di seconda in Europa, sia per l’industria che per l’agricoltura.

Per le istituzioni e la società, le nubi sono sotto gli occhi di tutti. La marea montante del populismo ci avvolge. Ma proprio perché l’Europa vacilla sotto questi pesi interni ed esterni (gli strali di Trump), è da sperare in una scossa e una riscossa. In quella sala del Campidoglio dove il 25 marzo del 1957 fu firmato il Trattato di Roma si celebrerà fra poco il sessantennio: un’occasione per una ripartenza, uno scatto d’orgoglio che rimetta dritta la barra del timone di un Vecchio continente che sembra aver rinunciato. L’Europa a due velocità, di cui si parla, potrebbe essere la buona occasione per disegnare forme più avanzate di integrazione: opporre “più Europa” a chi vorrebbe “meno Europa”.

