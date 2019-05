Manovra-bis, ecco dove il governo cerca risorse per la correzione dei conti

I tagli alla spesa, almeno in parte, e l’aumento delle accise dovrebbero costituire il nucleo centrale del decreto con cui avviare a fine febbraio la prima fase della correzione dei conti da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles che, come ha lasciato intendere lo stesso ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan giovedì scorso in Aula al Senato, dovrebbe vedere la luce prima del varo del Def (Documento di Economia e Finanza) ad aprile. Complessivamente, la partita più importante sarà giocata sulla colonna delle entrate, che dovrebbe assorbire tre quarti dell’aggiustamento (circa 2,55 miliardi), senza aumentare le aliquote Iva, ma concentrandosi sulla lotta all’evasione (sempre sull’Iva) e su ritocchi alle accise. L’altro quarto sarà ascrivibile ai tagli di spesa, che per il 90% andrà attuato attraverso un nuovo programma di spending review e per il 10% da una limatura degli sconti fiscali (tax expenditures).

In realtà è ancora da definire puntualmente la stessa entità della correzione, che oggi è fissata a 3,4 miliardi di euro, ma potrebbe alleggerirsi di qualche centinaio di milioni se i dati sulla crescita 2016, e sui primi passi di quest’anno, si riveleranno migliori di quanto indicato nei documenti ufficiali. Il dato definitivo del Pil, atteso a metà febbraio, infatti, potrebbe rivelarsi più alto dello 0,8% indicato nella nota di aggiornamento all’ultimo Def (l’Ufficio parlamentare di bilancio stima uno 0,9%).

Nel capitolo tagli il governo punta a recuperare almeno 800 milioni facendo leva su un’ulteriore razionalizzazione dei budget delle amministrazioni centrali con un occhio attento al versante delle forniture e avviare una prima scrematura per circa 100 milioni dei crediti d'imposta considerati inefficaci o superflui. La mappa è già stata tracciata nei mesi scorsi e riassunta nel «Rapporto annuale sulle spese fiscali» messo a punto dalla Commissione presieduta da Mauro Marè. La Commissione ha censito 444 voci tra agevolazioni, sconti, crediti d'imposta, regimi speciali ecc., suddividendoli in 20 “missioni” di spesa così come indicate dal bilancio dello Stato.

Quanto ai ritocchi alle accise, un primo intervento correttivo potrebbe essere finalizzato a finanziare un apposito Fondo dove far confluire le risorse recuperate con l’aumento delle accise sulla benzina di almeno 2 centesimi come fu fatto per il 30 maggio del 2012 per il sisma dell'Emilia. Se si aggiunge poi il ritocco verso l’alto del prelievo sui tabacchi si arriverebbe a recuperare circa 1,5 miliardi.

Sempre sul lato delle entrate, un altro miliardo, come confermato dalla nuova lettera inviata al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e al commissario Pierre Moscovici, arriverà dall’estensione delle misure anti-evasione «che si sono mostrate già efficaci». La richiesta formulata da Padoan alla commissione europea è la proroga triennale per lo split payment (in base al quale la Pubblica amministrazione che acquista beni e servizi dai privati versa l'Iva direttamente allo Stato e non al venditore) e la sua estensione oltre i confini attuali. La lotta all’evasione Iva sarà tradotta in norma nell’ultima parte della correzione in due tempi, che si chiuderà entro la fine di aprile.

Sullo split payment, la mossa è duplice. Prima di tutto il governo chiede al governo di estendere fino al 2020 la deroga alle regole normali dell'Iva che per il momento scade a fine 2017. La seconda mossa, che chiede alla commissione la possibilità di estendere il meccanismo a «soggetti e transazioni» finora escluse dall’avvio italiano dello split payment. In questo caso, i tecnici guardano prima di tutto all'applicazione dell'inversione contabile anche nei rapporti commerciali con le società pubbliche (come anticipato sul Sole 24 Ore del 2 febbraio), almeno nei settori in cui questa strada è più percorribile.

