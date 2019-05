Padoan: deficit Italia rispetta regole. Lettera alla Ue: proroga split payment al 2020

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha trasmesso alla Commissione Ue una richiesta per l’estensione dello split payment. La lettera, destinata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario Pierre Moscovici, chiede che l’autorizzazione venga prorogata per altri tre anni oltre il termine del 31 dicembre di quest’anno e quindi fino al 2020. Inoltre il ministro chiede di verificare la possibilità di estendere l’autorizzazione anche «a entità e transazioni inizialmente non incluse in questo regime, inizialmente circoscritto agli acquisti delle Pa».

Il timing della manovra correttiva: prime misure prima del Def

L’annuncio della richiesta da parte del Mef a Bruxelles arriva in una giornata che ha visto il ministro Padoan impegnato su vari fronti per sostenere e spiegare la linea del Governo a garanzia della tenuta dei conti pubblici . Tra le priorità c’è la predisposizione di una manovra correttiva come chiesto da Bruxelles. Il cantiere normativo, ha confermato Padoan nel corso di una audizione al Senato davanti alle commissioni Bilancio riunite, è aperto, e alcune delle misure su cui sta lavorando il Governo potrebbero essere prese prima di aprile, ovvero prima del Def 2017. Il ministro ha ipotizzato che le misure di lotta all'evasione, che dovrebbero rappresentare il piatto forte della manovra correttiva insieme ad interventi sulle accuse dei carburanti, verranno adottate nel giro di qualche settimana, «anche per tener conto della necessaria approvazione della Commissione Ue con cui si è avviata l'interazione in merito».

«Deficit rispetta regole, aggiustamento equilibrato»

Parlando dell'indebitamento netto italiano Padoan ha invece sottolineato come fin dal 2012 il suo andamento abbia « rispettato la regola del disavanzo riflettendo avanzi primari adeguati e la diminuzione della spesa per interessi». Il deficit del 3% del Pil nel 2014 - ha proseguito - «si è portato al 2,6% nel 2015, ed è stimato assestarsi al 2,4 o meno nel 2016; compresi gli effetti dei prossimi aggiustamenti di bilancio si porterebbe al 2,1% del Pil quest'anno. In ognuno di questi anni il disavanzo si è ridotto di circa lo 0,3% del Pil, un percorso di aggiustamento sicuramente di dimensioni equilibrate». Buone ragioni, secondo il titolare dell’Economia, per non gravare il Paese con una procedura di infrazione europea, «ipotesi allarmante e che va scongiurata» con «un indispensabile aggiustamento della dinamica del saldo di finanza pubblica strutturale».



«Riduzione debito obiettivo centrale del Governo»

Questa mattina il ministro nel corso della presentazione dei risultati 2016 dell'Agenzia del Demanio, parlando del rialzo dello spread, il ministro aveva detto: «Le vicende di questi ultimi giorni e di queste ultime ore ci ricordano in modo sgarbato come un Paese ad alto debito non possa non occuparsi della sua discesa. Per il governo la riduzione del debito resta un obiettivo centrale» ha aggiunto il ministro. Il rapporto tra debito pubblico e Pil si è attestato nel 2016 al 133%, secondo le stime di autunno della Commissione europea, ed è previsto che resti su questi livelli anche nel 2017 e nel 2018.

Recessione durissima, ora stiamo recuperando

«Questo Paese ha vissuto una recessione durissima durata tre anni, che ha tagliato 10 punti di Pil - ha detto Padoan - . Ora stiamo recuperando, per poi superare il benchmark e andare ad una crescita più sostenibile».

Terremoto: altre risorse in arrivo grazie a dialogo Ue Dopo la flessibilità ottenuta per le spese per il sisma «altre risorse saranno messe in campo in un contesto in cui il dialogo con l'Ue continua perchè il Paese e il governo rispettano le regole» ha quindi annunciato Padoan. Invitando a tradurre le cifre di bilancio in

risultati concreti «perché siano percepibili». Dopo aver promesso nuovi finanziamenti, il ministro ha ricordato il lavoro fatto dal governo e da tutto il Paese dopo il terremoto, evidenziando però che le risorse «è importante che siano usate non solo stanziate». «Questo Paese negli ultimi mesi ha vissuto momenti drammatici. Gli eventi sismici chiedono uno sforzo e un impegno nella fase di emergenza che vanno continuati anche nella ricostruzione e nella messa in sicurezza. Il Paese si è mosso con l'Ue ed ha chiesto e ottenuto margini aggiuntivi di risorse per quella che io chiamo l'edilizia sismica», ha sottolineato.

Interventi da 1,5 miliardi per migliorare Pa

«Con l'apertura di 9 cantieri per la realizzazione del cosiddetto Federal Building su progetti dell'Agenzia del Demanio e altri cantieri che si apriranno dopo una fase progettuale di 25 interventi, faremo un investimento da 1 miliardo e mezzo» ha spiegato poi il ministro. Con queste misure «è lecito attendersi risparmi sui costi di gestione e miglioramento delle condizioni di lavoro del personale», ha precisato Padoan, che ritiene «fondamentale la riforma della pubblica amministrazione nella strategia del governo, essenzialmente perchè può essere un modo per valorizzare l'enorme capitale umano a disposizione e rendere più efficiente e piacevole» la condizione di lavoro. «Anche la ripresa del settore costruzioni può essere un volano essenziale- ha concluso il ministro - ma in Italia stenta a riprendersi».

Demanio: solo frazione patrimonio alienabile, prima investire

Parlando della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, Padoan ha sottolineato che «vendere e incassare senza prima investire non è possibile» e che «la gestione del patrimonio è ciclicamente al centro del dibattito pubblico». «Per anni - ha ricordato il ministro - si è alimentata l'idea che l'ingente patrimonio potesse essere immediatamente impiegato per abbattere il debito. Ma solo una frazione di questo patrimonio è disponibile all'alienazione». Il ministro ha poi spiegato che per alienare parte del patrimonio pubblico «è necessario spostare gli uffici» e soprattutto «è necessario investire». «Gli investimenti - ha insistito - sono imprescindibili. Si parla di bonifiche, di efficientamento, di mettere a norma gli impianti, di evitare che la cessione avvenga a valori non congrui».

Demanio, rafforzare legami con enti locali

«Come titolare del Mef - ha continuato Padoan - , il mio invito è di rafforzare la cooperazione tecnica con gli enti locali. La valutazione nelle pratiche amministrative e urbanistiche deve essere rigorosa e rapida, non possiamo permetterci tempi lunghi, e non sto ricordando solo i drammatici eventi sismici, ma parlo in generale». Per Padoan ci sono quattro obiettivi da raggiungere - «il risparmio per ridurre la spesa, l'alienazione per ridurre il debito, efficienza nella gestione degli asset pubblici, crescita» - e per ottenere questo «è fondamentale il settore immobiliare, questi obiettivi vanno seguiti simultaneamente e con urgenza affinchè ci siano risultati visibili».

Governo impegnato in riforme strutturali

Padoan ha quindi spiegato che l'attività del suo ministero in relazione all'Agenzia del Demanio «si colloca in un contesto più ampio di riforme strutturale in cui il governo è molto impegnato» . Si tratta di una politica fatta di varie fasi, «con l'implementazione delle norme attraverso incentivi diversi e dunque risultati diversi, e questo vale per tutti i settori della Pubblica amministrazione. E poi- ha aggiunto- ci sono nuovi impegni che su fronte immobiliare attendono l'azione del governo oltre a quelli gia' esistenti».

