Rifiuti, Galletti: non sono paladino inceneritori ma Regioni chiudano ciclo integrato

«Oggi il problema che abbiamo, e lo mostrano i dati, è che abbiamo zone del Paese che hanno raggiunto livelli di differenziata e riciclo dei prodotti elevati», dimostrazione del fatto «che le regole ci sono e funzionano bene, se applicate». In altre zone d'Italia invece, ci sono «problemi sia di raccolta differenziata sia di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. A fare il bilancio di vent'anni del decreto Ronchi (il Dlgs 22/97, la legge quadro del settore rifiuti emanata in attuazione delle direttive europee) è il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente, intervenuto questa mattina al convegno organizzato sul tema dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile.

La difesa dell’articolo 35 Sblocca Italia: me ne assumo la responsabilità

Insomma, ha spiegato il ministro parlando dell'Italia a due velocità per la gestione dei rifiuti, «il problema è di volontà politica o nella competenza di alcuni enti locali e di alcune Regioni di procedere in tal senso». In questo quadro, pressato anche da Bruxelles che da anni processa (e censura) il mancato rispetto degli standard Ue da parte dell'Italia, il Governo ha deciso di raddoppiare gli sforzi per recuperare il ritardo. «Mi assumo tutte le responsabilità» del metodo scelto dal governo per superare il difetto italiano nella chiusura dei cicli integrati dei rifiuti di diverse Regioni, ha spiegato Galletti, citando l'articolo 35 del decreto Sblocca Italia che ha fatto rientrare i termovalorizzatori tra gli “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”. Un passo necessario, in vista della realizzazione di una rete nazionale di inceneritori destinati a coprire il fabbisogno delle Regioni ancora indietro nel trattamento dei rifiuti.

Rifiuti in discarica, Italia da record in Europa

«Lo dico chiaro e tondo: io voglio che le Regioni chiudano il ciclo integrato dei rifiuti perché non posso esporre il Paese a sanzioni comunitarie e, soprattutto, da un punto di vista ambientale non posso sopportare di avere ancora delle percentuali di rifiuti in discarica come quelle italiane, che sono fra le piu' alte in Europa. Questo è intollerabile», ha sottolineato ancora Galletti, che ha lanciato un appello alle Regioni perché facciano «quanto chiede la legge, e cioè di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti». Io, ha aggiunto, «non dico di chiuderlo con la termovalorizzazione, non ci sto a fare il difensore della termovalorizzazione, io voglio che le Regioni mi dimostrino dati alla mano che sono in grado di chiudere il ciclo, poi lo chiudano come vogliono, ma quello che non lascerò che si faccia è che non si chiuda dicendo no alla termovalorizzazione e no a tutto il resto». Per chiarire ancora meglio la sua linea Galletti ha fatto l'esempio di una Regione che decida di presentare al ministero «un progetto credibile per una raccolta differenziata al 95%: io nono solo gli dico di sì ma gli faccio un monumento». Però «non posso sopportare che le Regioni vengano o con progetti che non stanno in piedi o con progetti che alla fine non sono in grado di smaltire tutti i rifiuti che producono, perché in quel caso facciamo male al Paese dal punto di vista ambientale, perché quei rifiuti finiscono per girare l'Italia o l'Europa su dei camion, o finiscono in discarica, o ancora peggio».

