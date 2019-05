Selfie di fine anno al Master in Giornalismo e informazione multimediale del Sole 24 Ore

Si è conclusa con un selfie generale la cerimonia di consegna dei diplomi della settima edizione del Master di Giornalismo politico-economico e informazione multimediale, organizzato a Roma dalla Business School del Sole 24 Ore. Un master per stare al passo con i tempi e con le nuove skills richieste ai giornalisti da un mondo dell’informazione sempre più trasformato dall’evoluzione tecnologica. Oggi tutti i mezzi di comunicazione hanno bisogno di professionisti sempre più multimediali. Quindi, accanto a competenze politiche, economiche e parlamentari, sono sempre più necessarie competenze innovative sul fronte della multimedialità. Non solo carta, dunque, ma anche online, data journalism, storytelling digitale, radio e web-tv. Perché in un mondo sempre più connesso non basta più saper scrivere un articolo, ma bisogna anche saper raccontare una storia, con immagini, infografiche, contributi video e audio.

Dal Master nuovi strumenti per il mondo del lavoro

«Dal Master - ha sottolineato Enrico Mingori, uno degli allievi della settima edizione - ho avuto stumenti in più per utilizzare nuovi canali di comunicazione, dallo storytelling al data journalism. Molti incontri del master mi hanno arricchito e sono stati utili per aprirmi la mente e charirmi lo stato dell’arte del settore dei media e della comunicazione e le nuove strade da percorrere».

Laboratori ed esercitazioni

Negli otto mesi in aula, con 37 giornate totali, le allieve e gli allievi del Master sono stati costantemente accompagnati nel loro percorso da laboratori ed esercitazioni, hanno scritto articoli, disegnato e realizzato pagine, hanno prodotto servizi online con tutti gli arricchimenti previsti dalle nuove tecnologie. Senza tralasciare lo studio del sistema politico-istituzionale, della politica economica, del bilancio dello Stato, ma anche delle amministrazioni pubbliche e del sistema giudiziario. Poi la comunicazione e gli uffici stampa, tra media tradizionali e digitali e interviste per carta, radio e web. Ma anche la realizzazione del giornale radio, della rassegna stampa in video.



Dal publick speaking alla web tv

Attenzione anche al public speaking, per imparare a parlare davanti a un pubblico, dinanzi a un microfono o a una telecamera. Con la “Fabbrica del Sole”, una giornata dedicata a come si lavora in una redazione, con la realizzazione del giornale, dalla riunione del mattino alla chiusura delle pagine con i giornalisti del Sole 24 Ore. Poi come si scrive per il web, dove il navigatore scorre la pagina come se fosse una mappa. Si sono susseguite interviste a politici e rappresentanti delle istituzioni ospiti del Master, sono stati realizzati articoli sui principali temi economici, politici, parlamentari e di cronaca del momento, guidati da esperti e da giornalisti del Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radiocor. C’è stata anche l’opportunità di realizzare articoli e video per il web, con stand-up e montaggio, partendo da un b-roll, ma anche servizi per la web tv in collaborazione con ilsole24ore.com.

Via alla nuova edizione del 12 maggio 2017

Ed è già in fase di realizzazione l’ottava edizione del master che prenderà il via il 12 maggio 2017, premendo sempre più l’acceleratore sul giornalismo multimediale, sul data journalism e sullo storytelling digitale. La Business School del Sole 24 Ore mette a disposizione una borsa di studio a copertura totale del costo di partecipazione per un/una giovane interessato/a a svolgere durante il Master incarichi di tutorship. Sono inoltre disponibili 4 borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione. Per informazioni: Dott.ssa Adriana Anceschi Tel 06/3022.3857 E-mail: adriana.anceschi@ilsole24ore.com

