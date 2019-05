Assegno di ricollocazione, primo passo per far decollare le politiche attive

Il ministero del Lavoro e le Regioni, dopo settimane di frizioni e contrasti, hanno finalmente trovato una prima intesa, sbloccando così la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, con la partenza di circa 25mila lettere rivolte ai disoccupati (in Naspi da quattro mesi), che segnano, nei fatti, l’avvio delle politiche attive per il lavoro, nella nuova versione riformata dal Jobs act (l’attesa è stata di circa un anno e mezzo).

Gli effetti del referendum di dicembre

Dopo il referendum dello scorso dicembre, che ha stoppato la revisione del Titolo V della Costituzione, confermando, in materia de qua, le competenze per le autonomie territoriali, la strada dell’accordo con le Regioni sui temi legati ai servizi per il lavoro era comunque necessaria; e l’aver compreso, tutti, Anpal, ministero del Lavoro ed enti, l’urgenza di far decollare la seconda gamba della riforma del Lavoro è stato, obiettivamente, un passo avanti.

Far decollare i nuovi servizi per il lavoro

Certo, per ora è poco più di una sperimentazione, a fronte di una platea potenziale di mezzo milione di senza lavoro. D’altronde, con il riordino degli ammortizzatori sociali il decollo delle politiche attive stava diventando, giorno dopo giorno, sempre più urgente, considerate le tanti crisi industriali in atto e una ripresa che stenta a decollare. Il punto è che adesso si dovrà correre: ci sono processi di riorganizzazione e riconversione industriale in atto, e poter contare sul nuovo strumento, cioè l’assegno di ricollocazione, aiuterà imprese e lavoratori ad affrontare meglio queste situazioni di crisi (si pensi, per esempio, ai 1.666 licenziati Almaviva in attesa di ricevere una proposta di politica attiva).

Dare risposte al documento delle parti sociali

C’è poi ancora il pacchetto di proposte sulla gestione delle crisi aziendali messe nero su bianco dalla parti sociali a settembre, e a cui, a oggi, il governo ha dato solo una parzialissima risposta (sulle aree di crisi industriale complessa). Anche qui, occorre ri-sedersi, tutti, intorno a un tavolo e affrontare questi nodi, anche perchè da gennaio non esistono più due importanti ammortizzatori, cassa e mobilità in deroga, che avevano aiutato, in questi anni, a tamponare le emergenze occupazionali.

