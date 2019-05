Lega Calcio, Veltroni rinuncia. «Non ci sono le condizioni»

Walter Veltroni si ritira dalla corsa per la presidenza della Lega di Serie A e lo fa con una nota in cui specifica che «in questo momento non esistono le condizioni oggettive e personali per le quali io possa aderire all'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega Calcio». «Ringrazio chi ha voluto parlarmene - aggiunge l’ex segretario del Pd - e auguro al calcio italiano, motivo di passione e di impegno per milioni di cittadini, di trovare la necessaria unità e lo scatto di innovazione, di indirizzi e organizzativi, indispensabili per far crescere ancora e rendere più moderno, popolare e internazionale il nostro sport più seguito».

Solo ieri c’era stata una riunione “riservata” a Milano di 14 club di serie A (assenti le grandi) per lanciare la candidatura Veltroni, che aveva preso un po’ di tempo per riflettere sulla proposta.

Nelle scorse ore, intervistato a Radio 24, il presidente del Torino Urbano Cairo aveva espresso perplessità su una presidenza Veltroni.

Veltroni? Non so se abbia le capacità per sviluppare la Lega e farla diventare simile alla Premier League

«Veltroni? Io sinceramente è una cosa di cui non sapevo assolutamente nulla. Ne ho saputo, diciamo, di questa ipotesi, lunedì quando mi hanno mandato messaggi e mi hanno chiamato giornalisti per sapere se noi eravamo della partita, ma io non ero minimamente informato. Non ne so nulla», risponde Cairo durante il suo intervento a Tutti Convocati in merito alla candidatura di Veltroni alla presidenza della Lega. Il presidente del Torino, poi, aggiunge: «Veltroni è una persona per bene però, ecco, non so se abbia… come dire… Secondo me nella Lega si continua a parlare di nomi, eccetera, però il vero tema della Lega di oggi è di darsi e dotarsi di una struttura manageriale forte dove ci siano più persone capaci di sviluppare i ricavi della Lega per esempio all'estero dove sono molto bassi, perché noi siamo soltanto a 190 milioni dai diritti esteri quando, per dire, la Lega spagnola è a 630 milioni. Per non parlare della Premier League che mi pare che sia a un miliardo e, mi pare, 700 milioni addirittura. Quindi numeri veramente impressionanti. Allora dico, secondo me, più che fare parlare di un nome, l'altro, quell'altro, dobbiamo pensare ad avere dei manager bravi che sappiano sviluppare l'attività: diritti esteri, diritti italiani, piuttosto che.. non so, di tutto di più. Io voglio dire: il merchandising, la tutela, piuttosto che l’attività sugli stadi». E conclude ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: «Insomma, non mi fermerei al nome. Veltroni non so se abbia questa capacità di sviluppare la Lega e di farla diventare una Lega modernissima sul tipo della Premier degli inglesi».

Cairo: obiettivo Europa in due anni

Cairo ha parlato a Radio 24 anche di Torino, promettendo una qualificazione in Europa in due anni. «Obiettivo Europa, l'ha detto anche Mihajlovic nella sua conferenza stampa, è un obiettivo, diciamo, della sua permanenza con noi. Noi abbiamo con lui un contratto biennale, che potrebbe essere chiaramente poi prolungato, rinnovato, eccetera, però Mihajlovic arrivando ha detto “Io mi pondo l'obiettivo di ritornare in Europa in questi due anni”». Così Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto a Tutti convocati su Radio 24 in merito al ritorno in Europa dei granata, sottolinea: «Se uno ci riesce al primo anno, meglio, e se no, l'obiettivo è un obiettivo biennale che ci siamo posti e che manteniamo».

Succede di sbagliare i rigori, «li avessimo realizzati avremmo probabilmente cinque punti in più. E saremmo molto più vicini a un eventuale sesta classificata. Però insomma succede. I rigori purtroppo si sbagliano a volte, non bisogna colpevolizzare nessuno, ci mancherebbe altro, perché tutti sbagliano, però certo ci ha penalizzato». Cairo, poi, prosegue su Radio 24: «Secondo me c'è ancora tutto lo spazio per fare molto bene. Poi, se andare in Europa o meno, questo diventa difficile per me dirlo oggi, ma certamente c'è tutto lo spazio per fare ancora le ultime, diciamo, 15 partite alla grande per ottenere i risultati. Poi l'importante è farne una per una...».

Le critiche mi sembrano eccessive: in gennaio un rallentamento, in 4 anni investiti 400 milioni

«Devo dire che mi sembra tutto un po' eccessivo», replica Cairo alle critiche ricevute dalla stampa, aggiungendo: «Certamente in gennaio abbiamo avuto un rallentamento notevole, ma stavamo facendo un campionato, il migliore degli ultimi trent'anni e siamo lì ancora molto vicini, per cui non è poco. Tra l'altro io quando qualcuno mi dice che non ho investito abbastanza, mah, quest anno sono 34 milioni investiti, l'anno scorso erano 26 l'anno prima 21 e l'anno prima ancora erano 18, questo vuol dire che in 4 anni abbiamo reinvestito 100 milioni, non è poco, e poi credo che la cosa importante non sia investire per investire, ma di investire se c'è qualcosa a ragion veduta, il mese di gennaio non è mai il mese migliore per investire, perché chi ha buoni giocatori se li tiene».

© Riproduzione riservata