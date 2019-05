Decreto banche: dal Senato ok alla fiducia con 157 voti, ora va alla Camera

L'Aula del Senato dice sì al decreto banche, per il quale il governo Gentiloni ha chiesto il suo primo voto di fiducia, con 157 sì e 108 no (nessun astenuto). I tre senatori del gruppo Idv avevano annunciato l'uscita dall'Aula prima della votazione per favorire l'approvazione del provvedimento. Il testo passa ora all'esame della Camera, dove l'avvio dell'esame in Commissione potrebbe iniziare nella giornata di domani. Il decreto legge deve essere convertito entro il prossimo 21 febbraio.

«Aggiungiamo un importante pilastro alla costruzione del grande edificio della riforma del sistema bancario italiano», ha detto Mauro Maria Marino, presidente della commissione Finanze del Senato e relatore del provvedimento.

Più tempo per chiedere gli indennizzi alle quattro banche

Il Senato ha così concesso il primo via libera del Parlamento al sistema di garanzia pubblica a sostegno delle banche, finanziato con un fondo da 20 miliardi, messo a punto per fronteggiare in prima battuta la crisi Mps.

Tra le principali modifiche introdotte in prima lettura figurano le cosiddette ‘liste di debitori anonime', il tetto facoltativo al compenso dei manager e il piano di educazione finanziaria presentato alla Camera ma ‘recuperato' poi da Palazzo Madama. Vengono quindi riaperti i termini, fino al prossimo 31 maggio, per ottenere i rimborsi previsti per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione. Un indennizzo, ed è un'altra delle modifiche introdotte in prima lettura, che potrà essere sollecitato anche dal coniuge, dal convivente e dai parenti entro il secondo grado.

Relazione al Parlamento sui profili di rischio dei creditori

I lavori della commissione Finanze hanno consentito, tra l'altro, di trovare una mediazione sulla questione della sollecitata lista dei principali debitori nei confronti delle banche che chiedono l'intervento dello Stato. La soluzione è stata individuata in una relazione quadrimestrale del ministero dell'Economia al Parlamento contenente i profili di rischio, ma non i nomi, per le situazioni che presentano un ammontare pari o superiore all'1% per cento del patrimonio netto. Via XX settembre potrà quindi porre dei paletti alle retribuzioni dei manager e dei vertici degli Istituti nei quali interviene attraverso la garanzia pubblica. Portato inoltre da due a tre anni l'arco temporale entro il quale gli aspiranti esperti indipendenti non devono aver avuto rapporti professionali con gli istituti soggetti a ricapitalizzazione pubblica.

Sempre dal Senato arriva la precisazione, per quanto riguarda il cosiddetto ‘misselling', che gli strumenti che possono essere portati in ‘conversione' con i titoli garantiti dallo Stato, sono esclusivamente quelli negoziati prima dell'entrata in vigore delle norme sul ‘bail-in' (2016). In tutti i casi i rimborsi non potranno essere superiori al prezzo di acquisto degli strumenti finanziari.

Criteri per le azioni non quotate

Sciolto in prima lettura anche il nodo del credito cooperativo di fronte al recupero fiscale delle deferred tax asset, ostacolato dal particolare regime fiscale previsto per la cooperazione. È così concessa anche alle Bcc la piena trasformabilità, mentre per tutti gli istituti l'esercizio dell'opzione è spostato dal 2015 al primo gennaio 2016 (con il termine di utilizzo che slitta al 2030 dal 2029).

Novità riguardano anche l'ordine di applicazione delle norme sul ‘burden sharing' e i prestiti rimborsati entro due mesi dalla concessione delle garanzie (in questo caso salta l'obbligo di piano di ristrutturazione).

Sono stati infine definiti i criteri di valutazione delle azioni delle banche non quotate che chiedono la garanzia pubblica.

Inammissibile l’emendamento Ryder golf cup

«Ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del regolamento - ha detto Grasso in Aula del Senato - l’emendamento 26.0.25 approvato in Commissione non è ammissibile perché non riguarda soggetti istituzionali preposti alla tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione che è la finalità propria del provvedimento al nostro esame». L’emendamento, criticato dalle opposizioni, prevedeva una fideiussione di 97 milioni di euro per la Ryder Golf Cup.

Via libera ieri dalla commissione Finanze

Ieri la commissione Finanze del Senato ha concluso l’esame del Dl banche dando mandato al relatore, Mauro Maria Marino (Pd), a riferire favorevolmente all'Aula. Il testo deve passare all’esame della Camera ed essere convertito entro il prossimo 21 febbraio.Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta ha sottolineato come in Commissione siano state approvate «importanti modifiche al decreto legge originario. Sono state accolte molte istanze della maggioranza e dell'opposizione su molti capitoli».

Le modifiche approvate in commissione

Fra le modifiche approvate in commissione, «abbiamo allargato - ha spiegato Baretta - la platea delle persone interessate al risarcimento delle 4 banche in liquidazione; migliorata la posizione dei risparmiatori delle banche sulle quali ci sarà un intervento pubblico; previsto un forte coinvolgimento del Parlamento nella gestione di questa fase; introdotto la conoscenza dei profili di rischio; avviato la educazione finanziaria; risolto il problema Dta. Viene anche concessa alla manifestazione sportiva di golf, la Ryder Cup, una garanzia e non un'erogazione. Si tratta di un insieme di norme che consente di affrontare con più fiducia la situazione bancaria italiana e avvicinare l'uscita dalla crisi».

Bce: decreto banche conforme, ma dovremmo esseer informati prima

Il testo del decreto ''salvabanche'' è «conforme» a quanto previsto dalla normativa ma «la Bce dovrebbe essere consultata prima dell'adozione di un decreto legge da parte del Governo», è scritto nel documento con il quale la Banca Centrale Europeo esprime il parere sul decreto banche adottate dal governo e che ieri è stato approvato dalla commissione Bilancio del Senato. In particolare la Banca centrale europea lamenta che la richiesta di consultazione è arrivata solo il 27 dicembre scorso mentre il decreto era entrato in vigore quattro giorni prima: il 23 dicembre.

