Fca, Delrio: su Euro 6 nessun dispositivo di manipolazione

«La Dg Motorizzazione ha effettuato le necessarie verifiche e ha inviato una dettagliata relazione alle autorità tedesche dalla quale si evince che» la Fiat 500X, la Fiat Doblò e la Jeep Renegade Euro 6 «a differenza di quanto sostenuto dalla Germania sono conformi alla normativa vigente. In particolare, sui veicoli non è stato riscontrato alcun sistema di manipolazione “defeat device” non ammesso dalla vigente normativa». Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, in un’audizione alla Camera parlando delle contestazioni tedesche alle emissioni di alcuni veicoli Fca, dopo che l’Environmental protection agency (Epa), l’agenzia americana per la protezione ambientale, ha accusato Fiat Chrysler di aver messo in vendita dal 2014 oltre 100mila veicoli con motori diesel dotati di un dispositivo che permette emissioni inquinanti superiori alle norme.

Delrio: verifiche su 18 auto diesel euro 5b regolari

Non solo. Secondo il ministro dei Trasporti, «sulla base dei test effettuati non è stata riscontrata la presenza di dispositivi di manipolazione non consentiti dalla legislazione sulle emissioni inquinanti vigente nella Ue» e tutti i 18 veicoli sottoposti a prova «hanno fatto registrare livelli di emissione compatibili con i dati di omologazione e quindi in regola con l'allora vigente normativa di riferimento», riferendo i dati di una serie test effettuati su 18 veicoli dal gennaio scorso. Si tratta del «rapporto di prova sui 18 veicoli» diesel Euro 5b di diverse marche, che «può considerarsi definitivo» e «a breve verrà pubblicato nella

versione definitiva». Insomma, per il ministro, «sulle emissioni l’Italia non ha nulla da nascondere».

«Presupposti per risolvere contenzioso Germania»

Ecco perché Delrio in audizione ha affermato che c’è «con ogni probabilità il presupposto per risolvere favorevolmente il contenzioso fra Italia e Germania». Dopo gli incontri con la Commissione e il comitato di mediazione del 2 febbraio, ha riferito il Ministro, «la Commissione ha preso atto delle iniziative poste in essere da parte italiana e non ha ravvisato la necessità di ulteriori incontri di mediazione. Infatti anche la parte tedesca ha preso atto di quanto asserito dal Ministero in merito al miglioramento delle prestazioni ambientali dei veicoli di Fca, a seguito dell'azione volontaria dello stesso costruttore, che verrà a breve confermato per iscritto». Il mese scorso Delrio aveva definito la richiesta della Germania alla Ue di una campagna di ritiro delle Fca «totalmente irricevibile». Il ministro dei Trasporti tedesco Alexander Dobrindt, aveva avvalorato l’ipotesi di un uso di software irregolari per i test sulle emissioni, e aveva sostenuto che «le autorità italiane sapevano», sottolineando che Fca si è «rifiutata di chiarire» e che la commissione Ue «deve conseguentemente garantire il richiamo» di alcuni modelli.

«Ecobonus un successo, quest’anno a 30 miliardi»

Nel corso dell’audizione alla Camera Delrio ha fatto riferimento anche agli

effetti degli incentivi fiscali su ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie anche in termini ambientali. «Gli incentivi per l’ecobonus sono stati rinnovati e stanno avendo un certo successo, una rilevanza in termini economici. Quest’anno - ha aggiunto - raggiungeremo, si presume la cifra di 30 miliardi, dal punto di vista delle attività economiche».

Ntv dovrebbe offrire abbonamento Alta Velocità

Delrio, durante il question time sugli abbonamenti sui treni ad alta velocità, ha parlato di Ntv e ha spiegato che la società «non è obbligata» ma dovrebbe anche lei, a suo avviso, come Trenitalia «offrire il servizio in abbonamento» perché l’abbonamento per le tratte in alta velocità diventa «sempre più necessario per lavoratori e studenti pendolari».

