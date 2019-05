Inammissibile l’emendamento per la Ryder golf cup, manifestazione da 500 milioni

Inammissibile. L’emendamento al decreto banche al centro delle polemiche dell’opposizione, approvato ieri in commissione Finanze, che prevedeva una fideiussione di 97 milioni di euro per la Ryder golf Cup 2022 è stato dichiarato inammissibile dal presidente del Senato, Pietro Grasso: «È estraneo per materia dal provvedimento e non c’entra nulla con la tutela del risparmio», ha sottolineato in aula al Senato la seconda carica dello Stato. L’emendamento Turano, che aveva introdotto la garanzia fino a 97 milioni per la Ryder Cup 2022, aveva ottenuto ieri il placet dfella commissione Finanze della Camera, ma aveva sollevato una ridda di polemiche nell’opposizione, che oggi, dal M5S alla Lega, rivendica le pressioni per la sua eliminazione.

Sul green i più forti golfisti del mondo

La Ryder Golf Cup è il 'mondiale' di golf che ogni due anni, dal 1927, vede contrapposte in una singolare formula la squadra dell’Europa e quella degli Stati Uniti. Si tratta di un appuntamento dove si sfidano sul green i più forti golfisti del mondo. Per esposizione mediatica e indotto, secondo la Federgolf italiana, è «la più importante manifestazione golfistica internazionale è il terzo evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e la Coppa del Mondo di calcio».

Nel 2022 la competizione sarà in Italia

Nella turnazione tra i due continenti per ospitare la competizione, l’edizione del 2022 è stata assegnata all’Italia. Roma, col Marco Simone Golf club della famiglia Biagiotti, aspetta la sua Ryder, e da oggi anche che si sciolga il nodo della garanzia dei 97 milioni, dopo che il Senato ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto banche che lo conteneva. Tra l’altro, l’edizione del 1997 in Spagna e quella già programmata per il 2018 in Francia rappresentano gli unici due casi europei in cui la Ryder Cup viene disputata al di fuori della Gran Bretagna. Nel mondo oltre 61 milioni di persone praticano il golf in 120 nazioni golf nel mondo.



Un evento da 500 milioni di euro

La Ryder Cup ha una forza attrattiva, spiega la Federgolf italiana, «capace di richiamare 300mila spettatori provenienti da 96 diverse nazioni con 192 Paesi collegati attraverso un network di 53 emittenti tv per un totale di più di 500 milioni di case raggiunte per ciascun giorno di gara». Dunque per l'Italia e per Roma ospitare un evento tale costituirà un’opportunità unica. La Federgolf sottolinea che «Kpmg ha stimato che gli impatti economico-sociali derivanti dall’organizzazione della Ryder Cup 2022 e degli eventi connessi nel periodo 2016-2027 ammontano complessivamente a 500 milioni di euro».

© Riproduzione riservata