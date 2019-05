Sky, in sciopero giornalisti e tecnici

Nuovo sciopero a Sky Tg 24. Giornalisti e tecnici sono oggi in sciopero e manifestano a Roma in piazza Montecitorio contro il piano di trasformazione aziendale presentato da Sky Italia il 17 gennaio. Si tratta del secondo sciopero, dopo quello a cavallo fra 24 e 25 gennaio. Per i lavoratori di Sky è stato indetto dalle segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil con le Rsu Sky, in concomitanza con quello del personale giornalistico. La decisione è stata presa dopo l’incontro di lunedì con l’azienda. Intanto alla Camera è stata chiesta un’audizione dei vertici dell’azienda dinanzi alle commissioni riunite Lavoro e Telecomunicazioni.

I dati su esuberi e trasferimenti

Secondo i dati forniti dai sindacati, gli esuberi previsti sono 194 (13 giornalisti), i trasferimenti 378 (102 giornalisti). La riorganizzazione impatta pesantemente su Roma, lasciando 181 lavoratori sui 669 attuali. Ieri la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato i lavoratori di Sky e ha sottolineato che «la difesa del sito produttivo di Roma è una questione nazionale in quanto attiene alle politiche di sviluppo del Paese in un settore strategico».

Saccone: nessun piano di investimenti

Dopo l’incontro con la dirigenza, ha spiegato in un comunicato Riccardo Saccone, segretario generale della Slc Cgil di Roma e del Lazio, «appare evidente come la scelta di dismettere la sede di Roma non abbia alcuna giustificazione da un punto di vista industriale». Per Saccone «il drastico ridimensionamento di Roma è semplicemente il frutto di scelte inaccettabili» e «non è stato presentato alcun piano di investimenti. Se si realizzasse il proposito dei vertici di Sky, la sede di Roma finirebbe per diventare nulla di più che un ufficio di corrispondenza. Non si può assistere passivamente alla perdita di circa 500 addetti dalle elevatissime professionalità e a un impoverimento del tessuto produttivo della nostra citt». Per il sindacalista le forze sociali e politiche «si devono impegnare affinché la sede di Roma diventi il centro di un progetto di sviluppo della digitalizzazione di tutto il territorio».

Prosegue il confronto fra le parti

Lunedì si è svolto un incontro a Roma fra azienda e sindacati nazionali e territoriali di categoria ed Rsu del gruppo Sky sul piano di trasformazione aziendale annunciato il 17 gennaio scorso. L’incontro, ha sottolineato Sky in una nota, «ha riguardato gli impatti su impiegati e quadri della Società Sky Italia, concentrandosi in modo particolare sui razionali strategici, sui contenuti della riorganizzazione prevista e sugli strumenti che l’azienda propone per mitigare le conseguenze sociali per esuberi e trasferimenti». Sky Italia, si legge nella nota, ha ribadito la sua «disponibilità a individuare in tempi ragionevoli un percorso con le organizzazioni sindacali per la gestione del piano, al fine di evitare il ricorso all’apertura di procedure collettive». L’azienda ha sottolineato che il piano prevede «oltre a incentivi economici, misure di supporto flessibili e articolate, a proprio carico, sia per i trasferimenti che per le uscite, inclusi la riqualificazione professionale e la ricollocazione interna ed esterna, con il supporto di società specializzate nell’applicazione di politiche attive nonché tramite il proprio network di partner e fornitori sul territorio».

© Riproduzione riservata