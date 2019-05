Sud, De Vincenti: necessario che ogni euro stanziato sia speso e bene

« Il problema del Mezzogiorno non si limita alla carenza di investimenti ma è anche quello di spendere bene e integralmente i fondi stanziati». È il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a dire così in audizione alla commissione Politiche Ue del Senato sulla programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, con riferimento alle Regioni del Sud.

Rispetto agli stanziamenti, una contrazione si è registrata, anche se inferiore alla diminuzione a livello nazionale, ed è quindi necessario «tornare ad aumentare la spesa negli investimenti pubblici«, spiega il ministro, «però dobbiamo essere consapevoli che l'aumento del divario non è legato al fatto che la spesa è scesa più al Sud che al Centro-Nord, ma l'accentuarsi del divario ha risentito di una questione nevralgica, cioè l'efficienza della spesa: necessario che ogni euro stanziato sia speso e sia speso bene».

Rafforzata la svolta precedente

Per quanto riguarda le misure e l'attenzione al Meridione del Paese si è registrata «la svolta del governo Renzi e il rafforzamento del governo Gentiloni». Per il ministro tra il Nord e il Sud del Paese il divario «si è allargato in modo molto significativo», un processo «cominciato tra il 2001 e il 2007, poi la situazione si è aggravata dopo l'esplodere della crisi finanziaria ed economica». Poi, «nel 2015 si è verificata una inversione tendenza», prosegue, «più accentuata nelle Regioni del Mezzogiorno», e per la crescita del Pil «un +1% a Sud è un risultato positivo ma non sufficiente, ne serve uno stabilmente più alto del Centro-Nord in modo che il divario vada chiudendosi e non allargandosi».

Si deve quindi «far diventare la questione parte integrante delle politiche del governo», esorta De Vincenti, per questo nel governo Renzi è stata avviata «una nuova politica meridionalista fondata sulla cooperazione con le amministrazioni regionali» e con quell'esecutivo «siamo riusciti a invertire la rotta». Ora «il governo Gentiloni ha deciso di rafforzare ulteriormente questa azione», ad esempio con il decreto 243/2016, ora «all'attenzione aula Camera presto all'attenzione del Senato» e che ha visto «in sede di lavori alla Camera un ulteriore allargamento degli interventi, ad esempio con l'emendamento del governo che rafforza il credito d'imposta a Sud e la riformulazione di un emendamento parlamentare per il riordino spese in conto capitale».

Con Renzi pieno assorbimento fondi Ue

Il governo Renzi tra 2014 e 2015 ha chiuso il ciclo 2007-2013 ottenendo «il pieno assorbimento dei fondi Ue». Il ministro per la Coesione rivendica l'azione svolta dall’esecutivo precedente negli anni 2014/2015. «Siamo riusciti a invertire la rotta e ad accelerare i processi di allocazione della spesa», in tal modo «chiudendo il ciclo 2007-2013 con il pieno assorbimento dei fondi Ue».

