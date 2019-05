Un ministro delle Finanze Ue può spingere la fiscal stance

Nell’Europa a geometria variabile o delle velocità multiple che potrebbe cominciare a prendere corpo in occasione del sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, quali rischi e quali opportunità si aprirebbero per il nostro Paese? Per il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan l’apertura di Angela Merkel al vertice di Malta va letta e interpretata: le velocità multiple «sono già un fatto» (si pensi all’euro o al Trattato di Schengen). Si può immaginare uno schema a cooperazioni rafforzate, come già sta avvenendo per le negoziazioni relative alla tassazione sulle transazioni finanziarie, ma fin d’ora si può dire che «sarebbe sbagliato inserire l’Italia nella velocità più bassa». Al contrario, occorre puntare alla «velocità di punta». Per farlo, non esistono scorciatoie: va garantita la piena sostenibilità della finanza pubblica. E lo si può fare solo avviando un percorso pluriennale certo e credibile di discesa del debito, mantenendo al tempo stesso un consistente avanzo primario. E Padoan rilancia la proposta di un ministro delle Finanze europeo che si incarichi della cosiddetta fiscal stance.

L’allarme lanciato dal ministro sui rischi connessi all’apertura da parte di Bruxelles di una procedura di deficit eccessivo legata proprio al debito è emblematico. La perdita di reputazione sui mercati si tradurrebbe nell’aumento della spesa per interessi, imponendo con ciò di correre ai ripari, come avvenuto nel novembre del 2011. La garanzia è offerta dal mix di maggiore crescita, più inflazione con l’apporto di nuove tranche di privatizzazioni. Da questo punto di vista, la correzione dello 0,2% del Pil chiesta da Bruxelles (3,4 miliardi) serve soprattutto a rassicurare i mercati. Il problema non è il deficit, che per effetto della correzione potrebbe attestarsi quest’anno ampiamente in zona sicurezza (2,1/2,2%), ma il segnale politico in direzione del rispetto dell’impegno assunto sul fronte della riduzione del debito. Solo così potremmo aspirare a far parte dell’ipotetico club dei paesi iscritti nella “velocità di punta”, e dunque contribuire nella sede che conta a orientare le politiche economiche verso la condivisione delle strategie e degli strumenti, in direzione del sostegno alla crescita e all’occupazione.

La geometria variabile è questa: si individuano i settori e poi si stabilisce la velocità di marcia. Con paesi che entrano o escono, a seconda dei casi. Con tutti i rischi del caso, come mostra la Brexit. Angela Merkel pensa probabilmente soprattutto ai settori della difesa e della sicurezza. Nessun cenno ai dossier economici e non è un caso, stante la ferma opposizione della Germania a qualsivoglia ipotesi di mutualizzazione dei debiti pubblici. Sono preclusi dunque in partenza gli eurobond nelle varie, possibili declinazioni. Il percorso si annuncia non breve, e certamente irto di ostacoli. Ma forse questa volta, sotto l’incalzare dell’affermarsi dei movimenti populisti ed euroscettici che trovano terreno fertile nel vuoto politico in cui è immerso il Vecchio Continente, nonché dello scossone inferto dalla Brexit e dall’insediamento di Donald Trump alla Casa, qualcosa si comincia a muovere.

