Gentiloni apre alla Ue a due velocità: «Risposta alle difficoltà»

L’Europa a due velocità è «una delle risposte in positivo alle difficoltà della Ue che possono venire dall’incontro di Roma» per le celebrazioni dei Trattati. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Londra durante la conferenza stampa con la premier britannica Theresa May. Di fatto «l’Europa - ha spiegato Gentiloni - ha già livelli diversi di federazione, sappiamo che c'è un'Europa dell'euro», ci sono «alcuni paesi che aderiscono a Schengen e altri no. Penso dunque che sia ragionevole». Gentiloni è arrivato stamane nella capitale inglese per una visita di alcune ore. Dopo il colloquio con May al numero 10 di Downing Street, il presidente del consiglio terrà un intervento sul tema "The future of Europe" alla London School of Economics.

Gentiloni: nessun negoziato distruttivo su Brexit

«Rispettiamo» la decisione degli elettori britannici sulla Brexit e «sappiamo che non sarà un negoziato semplice e che dobbiamo affrontarlo e, questo sarà l'atteggiamento italiano, in modo amichevole e costruttivo» ha detto Gentiloni, assicurando che «non abbiamo alcun interesse ad un negoziato distruttivo tra l'Ue e il Regno Unito». «Ci vuole l'unità dell'Europa per il miglior accordo possibile con il Regno Unito» ha continuato il premier italiano, che ha voluto mettere in evidenza «l'importante messaggio di May, ovvero che l'Uk lascerà la Ue ma non l'Europa». E nel frattempo «noi siamo impegnati a rilanciare la Ue». Il presidente del Consiglio ha poi voluto rassicurare i tanti italiani che lavorano in Gran Bretagna: «Italia e Regno Unito - ha detto - hanno un interesse reciproco nel rassicurare i nostri concittadini italiani che vivono nel Regno Unito e britannici che vivono in Italia sul fatto che i loro diritti acquisiti saranno rispettati e trattati in condizioni di reciprocità, quindi trattati bene».

Londra, Paolo Gentiloni accolto dalla premier britannica Theresa May (Space24)

G7, Gentiloni: nessun invito per Putin, solo sforzo per dialogo

Rispondendo a una domanda dei cronisti, Gentiloni ha chiarito che da parte della presidenza italiana del G7 «non c'è alcun invito al presidente Putin a partecipare al vertice di Taormina», «prospettiva che al momento mi pare irrealistica». Ma ha sottolineato la necessità di «fare ogni sforzo possibile sul terreno del dialogo» con Mosca, anche attraverso la presidenza italiana del G7.

Migranti, May: problema non solo italiano

Parlando del tema migranti, la premier May ha detto che quello dell'immigrazione irregolare «non è solo un problema italiano ma di tutti» per il quale «dovremo trovare soluzioni per tutti», sia per i migranti che per le nostre popolazioni.

Governo continua percorso riforme di ultimi anni

Nel corso della conferenza stampa Gentiloni ha spiegato che quella attuale «è una fase in un cui il governo italiano lavora in continuità con quanto fatto negli ultimi 2-3 anni» nel solco di «una continuità e stabilità nel percorso delle riforme». E ha annunciato che domani in consiglio dei ministri il suo esecutivo «affronterà sul piano interno il tema di nuove norme sull'immigrazione».

Il premier ha quindi ricordato che a livello europeo la prima agenda comune europea sull'immigrazione risale all'aprile del 2015, «da allora abbiamo fatto diversi passi avanti». «Sono sufficienti? Ancora no - ha aggiunto - continueremo a spingere perché ci sia condivisione, intesa e responsabilità comune».

Gentiloni: stabilizzazione Libia fondamentale per Ue

La stabilizzazione della Libia è «fondamentale per l'Italia e l'Europa intera per i flussi migratori e la lotta al terrorismo» ha poi affermato il premier italiano. E, rispondendo a una domanda sulle prospettive protezionistiche mondiali, ha detto che «non ci rassegniamo a un contesto internazionale di chiusura, lavoriamo per l'apertura, convinti che funzionerà certamente con il Regno Unito ma anche in modo più ampio a livello internazionale». Parlando di Ue, Gentiloni ha aggiunto che «per quel che riguarda l'Italia, la decisione degli elettori britannici non ci ha ha riempito di gioia, ma la rispettiamo e ci spinge nel rilanciare l'Unione europea, anche comprendendo al suo interno la necessità di livelli diversi di integrazione».

Il premier italiano: governo nella pienezza poteri

Sollecitato da una domanda in conferenza stampa, Gentiloni - citando la Costituzione - ha assicurato che il suo governo « è in carica, gode della fiducia e del sostegno del Parlamento ed è nella pienezza dei suoi poteri». Per questo, ha aggiunto, «è un interlocutore serio e stabile, innanzitutto per i cittadini italiani e poi anche nelle discussioni sui bilanci e in Europa».

Il premier ha poi commentato i dati sulla lotta all'evasione fiscale diffusi oggi dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale nel 2016 sono stati recuperati 19 miliardi: un risultato «senza precedenti nel nostro paese, frutto degli ultimi anni» ha detto Gentiloni.

Imperativo affrontare populismo. Ue capisca che austerity non è tutto

«È un imperativo prendere molto seriamente la sfida del populismo», questo vale «per il mio ed altri paesi» ha detto il premier Gentiloni durante il suo intervento sul futuro dell'Europa alla London School of Economics. E per rispondere con efficacia a tale sfida «l'Ue deve capire - ha aggiunto - che l'austerity non è l'unico parametro» e «sono fiducioso che sia vicino» a capirlo.

Gentiloni ricorda che il progetto europeo «è stato senza dubbio un successo stupefacente» sul piano storico, ma nota che «non si può dormire sugli allori». L'unione deve diventare anche «un'unione sociale», ha affermato il premier, invocando una riforma che renda le istituzioni comunitarie anche «più flessibili».

Il premier Gentiloni durante il suo intervento sul tema "The Future of Europe" alla London School of Economics (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Ue ha tutte le risorse per diventare un'Unione politica

«L'Ue ha tutte le risorse politiche ed economiche per avanzare verso un'Unione politica» ha poi affermato il premier durante il suo intervento di fronte agli studenti. Anche se «cominciamo a capire che marciare verso un'Europa sempre più integrata in un formato di 27 membri non è facile» ha detto in risposta a

una domanda sull'idea di un'Europa a due velocità per il dopo Brexit.

Gentiloni si è soffermato quindi su un esempio specifico, notando che quando «gli Usa ci annunciano un impegno meno significativo nella Nato, è una sveglia» che «dovrebbe spingere a un'accelerazione sulla strada di un progetto comune in materia di difesa e sicurezza da parte dei maggiori Paesi europei».

Trump può essere enorme opportunità per l'Europa

E parlando di Stati Uniti, Gentiloni ha sottolineato che, anche se la nuova amministrazione americana è al lavoro da un periodo troppo breve per capire chiaramente quale sarà la linea che intende seguire, «un'ottica che fosse più circoscritta all'interno dei confini nazionali da parte degli Usa non va vista solo come un rischio», Per il premier bisogna «chiedersi se può essere o no un'opportunità per l'Europa e la risposta è sì, per l'Europa può essere un'enorme opportunità».

Bruxelles non ha avuto politica su migranti fino al 2015

«È incredibile che Bruxelles non abbia avuto una politica sui migranti fino all'aprile del 2015» ha detto Gentiloni, ricordando come sia stato il suo predecessore, Matteo Renzi, a porre sul tavolo il problema con forza dopo uno dei tragici naufragi del Mediterraneo.



