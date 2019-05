Invitalia, una banca e un nuovo fondo nel Piano industriale 2017-2019

Acquisire una Banca per lo sviluppo, accedere al mercato dei capitali, gestire un fondo per lo sviluppo per mettere a sistema capitali pubblici e privati a sostegno dello sviluppo. Sono gli obiettivi di Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, per i prossimi tre anni secondo il piano industriale 2017-2019 presentato oggi dall'amministratore delegato Domenico Arcuri e dal presidente Claudio Tesauro. La nuova banca per lo sviluppo è stata oggi individuata nella Banca per il Mezzogiorno acquisita da Poste Italiane.

Arcuri: saremo a fianco di imprese ed enti locali

«Ci sono pezzi d'Italia che devono essere predisposti allo sviluppo. E noi siamo e saremo lì a fianco delle imprese e degli enti locali» ha detto Arcuri presentando il piano. «Ma - ha aggiunto - lo sviluppo non può più essere soddisfatto solo da finanza pubblica, serve anche finanza di mercato».

Banca del Mezzogiorno sarà istituto di secondo livello

«La Banca del Mezzogiorno - ha spiegato l'ad di Invitalia Arcuri - sarà una banca di secondo livello, come era in origine e come purtroppo non è stata negli anni scorsi: opererà solo per il tramite di reti di banche di credito ordinario. Su questo saremo fermissimi». «L'integrazione del fondo centrale di garanzia», che è gestito dalla Banca del Mezzogiorno, «con il nostro sistema di incentivi è molto importante e moltiplicherà i nostri risultati», ha aggiunto Arcuri che ha ricordato: «Nel 2016 il 22% delle imprese del Sud che hanno chiesto finanziamenti li ha ottenuti, solo il 4,8% per intero. Il costo del denaro al Sud è di 1 o 2 punti più caro rispetto al resto del Paese, talvolta a ragione».

In arrivo anche Fondo per lo sviluppo

Oltre alla nuova banca per lo sviluppo, in questi giorni si sta lavorando alla costituzione di un nuovo "Fondo per lo Sviluppo", controllato da Invitalia, che servirà a finanziare le grandi infrastrutture. Il nuovo veicolo andrà ad affiancare Invitalia Ventures Sgr, che arriverà a una dotazione di 100 milioni di euro al quale partecipa anche il Fondo Europeo degli investimenti e la multinazionale dell'It Cisco.



Riattivazione della legge 181 per aree industriali in crisi

A sostenere l'azione di Invitalia nei territori svantaggiati del paese è in arrivo - hanno poi annunciato Arcuri e Tesauro - la riattivazione della legge 181 per il rilancio delle aree industriali in crisi. «Entro marzo di quest'anno la legge tornerà ad essere operativa» ha detto Arcuri e sarà sempre applicata alle «aree di crisi complesse». Saranno poi individuate con le Regioni zone in sofferenza che rientreranno nella 181. Nell'orbita della 181 rientrerà l'area dei territori dei territori colpiti dal terremoto. «Tutta l'area del cratere» ha chiarito Arcuri, fra cui ovviamente Amatrice.

Italia Turismo sul mercato entro giugno

Durante la presentazione del nuovo piano industriale l'ad Arcuri ha anche annunciato che «Italia Turismo verrà messa sul mercato entro giugno». «Nel corso del primo semestre dell'anno - ha spiegato l’ad - avvieremo l'offerta pubblica di vendita. Saremo felici di individuare compratori con le caratteristiche che il bando richiederà». «Siamo ottimisti di fare un buon processo di vendita», ha commentato il presidente di Invitalia Tesauro.

