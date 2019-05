Italia-Tunisia, Boccia: «Le imprese diano vita a una piattaforma euromediterranea»

Le imprese diano vita a una piattaforma euromediterranea. Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, commentando l’incontro di stamattina tra i vertici istituzionali e imprenditoriali italiani e il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi in visita di Stato a Roma, accompagnato dal ministro dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale, Mohammed Fadhel Abdelkefi, dal ministro degli Affari Esteri, Khemaies Jhinaoui, e dal ministro del Turismo e dell'Artigianato, Selma Elloumi Rekik e da una selezionata delegazione di imprenditori tunisini. «È stato un incontro molto interessante - ha detto il presidente Boccia - che conferma il grande potenziale di una collaborazione rafforzata tra le imprese italiane e quelle tunisine».



Mercato tunisimo centrale per le imprese italiane

«Il mercato tunisino è centrale per le imprese italiane – ha sottolineato Boccia – anche in virtù della sua posizione strategica nel Mediterraneo». E ha ricordato che in Tunisia «c’è una forte presenza imprenditoriale italiana: con più di 800 aziende, il nostro Paese occupa una delle primissime posizioni, soprattutto in termini di investimenti e di localizzazione di sedi produttive grazie anche all’elevato tasso di affinità tra le specializzazioni della Tunisia e la manifattura tipica del sistema Italia».



Dialogo costante tra Confindustria e Utica

Il dialogo tra Confindustria e l’omologa tunisina, Utica, «è costante - ha detto il numero uno degli industriali - e incentrato sullo sviluppo di progetti congiunti per supportare, in particolare, l’attività delle pmi. Dal lavoro comune, sostenuto dai rispettivi governi, possono scaturire due piattaforme verso l'Europa e verso il Mediterraneo, in modo da garantire mercati sempre più ampi alle nostre produzioni. Contro la logica dei protezionismi che mortificano gli scambi e deprimono l’economia, il nostro obiettivo è creare condizioni per allargare orizzonti e opportunità», ha sottolineato il presidente Boccia. All’incontro sono intervenuti i rappresentanti di diverse imprese italiane presenti sul mercato tunisino: Leonardo, Cassa depositi e prestiti, Terna, Prysmian, Ansaldo Energia, Cesi, Grimaldi e Marzotto Group.

Bene il credito d’imposta, nuova stagione di investimenti

«L’approvazione delle modifiche al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è un passaggio di grande importanza per consolidare i segnali di ripartenza che si registrano nel Paese», ha detto il presidente Boccia, commentando l’approvazione in prima lettura da parte della Camera del decreto Mezzogiorno, sottolineando che così si rende «possibile una nuova stagione di

investimenti» e auspicandone l'approvazione definitiva in tempi rapidi. Si tratta, sottolinea, di un incentivo «trasparente, automatico e ad impatto immediato».

© Riproduzione riservata