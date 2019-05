Papa, c'è corruzione in Vaticano ma non perdo serenità

Parla dei mali della Chiesa e del suo Pontificato Papa Francesco in un'intervista alla Civilità cattolica, pubblicata dal Corriere della Sera . «C'è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace. Se c'è un problema, io scrivo un biglietto a S.Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia».

In mattinata il pontefice ha ricevuto in udienza la comunità di 'Civiltà Cattolica', la rivista dei Gesuiti giunta al numero 4000. Sugli abusi sessuali, spiega Francesco : «Se sono coinvolti religiosi, è chiaro che è in azione la presenza del diavolo che rovina l'opera di Gesù, tramite colui che doveva annunciare Gesù. Ma parliamoci chiaro: questa è una malattia. Se non siamo convinti che questa è una malattia, non si potrà risolvere bene il problema».

Parlando della corruzione, Papa Francesco ha ricordato anche che nelle Congregazioni Generali prima del Conclave che lo ha eletto, «si parlava dei problemi del Vaticano, si parlava di riforme. Tutti le volevano».

A volte marinai barca Pietro remano contro

Ha poi aggiunto che la “barca di Pietro”, a volte nella storia, oggi come ieri, può essere sballottata dalle onde e non c'è da meravigliarsi di questo. Ma anche gli stessi marinai chiamati a remare nella barca di Pietro possono remare in senso contrario. È sempre accaduto» ha detto il Papa.

«Restate in mare aperto!» è poi l'appello rivolto ai Gesuiti di 'Civiltà

Cattolica'. «Il cattolico - ha sottolineato Papa Francesco - non deve aver paura del mare aperto, non deve cercare il riparo di porti sicuri. Soprattutto voi, come gesuiti, evitate di aggrapparvi a certezze e sicurezze. Il Signore ci chiama a

uscire in missione, ad andare al largo e non ad andare in pensione a custodire certezze. Andando al largo si incontrano tempeste e ci può essere vento contrario. E tuttavia il santo viaggio si fa sempre in compagnia di Gesù che dice ai suoi: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».

La Civiltà Cattolica è «una rivista cattolica. Ma essere rivista cattolica non

significa semplicemente che difende le idee cattoliche, come se il cattolicesimo fosse una filosofia. Come scrisse il vostro fondatore, p. Carlo Maria Curci, La Civiltà Cattolica non deve 'apparire come cosa da sagrestia'. Una rivista è davvero

'cattolica' solo se possiede lo sguardo di Cristo sul mondo, e se lo trasmette e lo testimonia» ha detto il Papa. «Nel mio incontro con voi tre anni fa vi ho presentato la vostra missione in tre parole: dialogo, discernimento, frontiera. Le ribadisco oggi. Nel biglietto augurale che vi ho inviato per il numero 4000 ho

usato l'immagine del ponte. Mi piace pensare alla Civiltà Cattolica come una rivista che sia insieme 'ponte' e 'frontiera'».

