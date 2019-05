Pd, mozione dei deputati renziani: no aumento accise per correzione conti

Una mozione parlamentare è stata promossa da un gruppo nutrito di 37 deputati renziani contro l’aumento delle accise su benzina e sigarette al quale il governo Gentiloni dovrebbe ricorrere per finanziare in parte (per circa 1,5 miliardi) la correzione dei conti da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles per evitare la procedura di infrazione dell’Italia per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Un’iniziativa che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, smentite da Palazzo Chigi, avrebbe suscitato l’irritazione del premier. Immediato, ad ogni modo, lo stop del capogruppo dem alla Camera Ettore Rosato, che ha derubricato la mozione a «iniziativa dei soli firmatari»

Mozione Fanucci, 37 firme Pd: no a più accise

Per la correzione dei conti pubblici il governo dovrebbe «reperire le risorse unicamente dal taglio alla spesa pubblica improduttiva e dalla lotta all'evasione

fiscale» «al fine di scongiurare l’aumento della pressione fiscale». È l’impegno che, come anticipato dal Sole 24 Ore il 9 febbraio, chiede al governo la mozione depositata dal renziano Edoardo Fanucci, che ha raccolto 37 firme tra i deputati democratici. Nel testo della mozione si invita quindi a non «incidere sulla revisione delle accise su tabacchi e carburanti».

«No alla crescita della pressione fiscale»

Non solo. La mozione ricorda che il governo Renzi «ha perseguito da subito l’obiettivo della diminuzione della pressione fiscale» e che gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi tre anni hanno portato «la pressione fiscale al 42,1 per cento nel 2016, dal 43,6 del 2013». Per rispondere alla richiesta della Commissione europea di correggere i conti «il Governo - si legge ancora - starebbe per emanare un decreto entro il mese di febbraio, che dovrebbe prevedere una revisione delle accise su tabacchi e carburanti e determinati tagli di spesa». Ma «il provvedimento che dovrebbe concentrarsi sui ritocchi alle accise su tabacchi e carburanti rischia di riportare ad una crescita della pressione fiscale muovendosi in controtendenza rispetto alle politiche attuate

prima dal Governo Renzi e ora dal Governo Gentiloni».

Fanucci: mozione per continuità governo

Fanucci ha rivendicato la paternità della mozione. «È una mia idea» e contiene anche «i suggerimenti alternativi» agli aumenti delle accise ipotizzati finora, puntando su lotta all’evasione e agli sprechi. Nessun attacco a Gentiloni, ha detto il deputato dem, ma intenti «propositivi nei confronti dell’attuale governo», per garantire la “continuità” con quello precedente. E ha aggiunto: «Non c’è bisogno di avere un rapporto diretto con Matteo Renzi per sapere che la linea del segretario nazionale del partito è quella di abbassare, non di aumentare le tasse».

In arrivo caro-accise e tagli alla spesa per 2,4 miliardi

Il dossier tecnico del governo è in via di limatura. Sulla sua versione definitiva pesa ancora qualche variabile sull’entità effettiva dei ritocchi alle accise che dovrebbe consentire di portare in cassa quest’anno fino a 1,5 miliardi (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).La calibratura dei rincari da applicare alla benzina (le ipotesi parlano di aumenti fino a 2 centesimi) e alle sigarette dipende dalla tempistica del decreto, nonché dalla possibilità di raccogliere una frazione di questa cifra per altra via. Ma al Mef non sembrano esserci dubbi sulla necessità di ricorrere al l’aumento delle accise per raccogliere subito risorse per finanziare la mini manora correttiva. Anche se nella seconda lettera inviata alla Commissione il ministro Padoan ha aperto alla possibilità che le entate, oltre che «dalle accise» possano arrivare anche «da altre tassazioni indirette» come bollo e registro.

La posizione di Renzi sulle tasse

Sulla questione Renzi è stato giorni fa con un post sul blog: “Rottamare Dracula”. E cominciava così: «La sinistra e le tasse hanno sempre avuto una relazione complicata». Dracula era il soprannome di Vincenzo Visco, già vice ministro delle Finanze e considerato da una parte dell’opinione pubblica e della politica l’alfiere di un fisco punitivo. Per l’ex premier il Pd è stato dipinto per troppo tempo «come il partito che sapeva solo alzare la pressione fiscale: abbiamo dato l’idea di considerare le tasche degli italiani come il bancomat per risolvere ogni problema di bilancio». Neppure tre mesi fa, quando era ancora a Palazzo Chigi, Renzi parlava così della legge di Bilancio: «Prima, quando c’era un terremoto, si alzavano le accise o si aumentava l'Iva, oggi quella fase è totalmente finita».

