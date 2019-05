Il Fisco sblocca 3,9 miliardi di investimenti

Siamo solo all’aperitivo. L’interpello per i nuovi investimenti sembra aver fatto subito colpo sugli operatori stranieri e italiani: sono 16 gli investitori che hanno sottoposto all’Agenzia il piano di investimento in fase di progettazione e l’interesse ad avvalersi del nuovo strumento. Ma al momento il dato più importante, che ha fatto comprendere che la strada intrapresa possa essere quella giusta, è rappresentato dalle sei istanze già depositate alle Entrate (di cui tre da investitori stranieri) per un valore complessivo di 3,87 miliardi di euro con ricadute occupazionali per circa 75mila posti di lavoro.

La prima richiesta si è già tradotta in una risoluzione (la 4/E del 17 gennaio scorso) e la multinazionale che lo ha presentato ha ottenuto il via libera a un piano di investimenti da quasi mezzo miliardo di euro in Lombardia. Conti alla mano, con una proiezione del dato medio (poco di 650 milioni di euro) finora registrato si potrebbe arrivare a superare l’asticella dei 10 miliardi se tutte le 16 proposte di investimento (di cui 11 straniere) si traducessero in altrettanti accordi con il Fisco italiano.

Del resto, sia il ministero dell’Economia sia le Entrate stanno lavorando per far conoscere le potenzialità della nuova misura all’estero introdotta con il decreto internazionalizzazione attuativo della delega fiscale. A tal proposito sono stati già organizzati dei roadshow in Germania e nel Regno Unito. E come sottolinea al Sole 24 Ore il viceministro all’Economia, Luigi Casero, «questi primi risultati indicano che la strategia è vincente e danno apporto al Paese in termini di crescita del Pil e di incremento occupazionale duraturo».

Come funziona

La nuova forma di interpello nasce per dare certezze ai soggetti che intendono investire in Italia importi non inferiori a 30 milioni di euro assicurando - ed è questa una delle condizioni previste dalla legge - significative ricadute occupazionali. Il successo dell’operazione si misura anche dal fatto che è operativa sostanzialmente da giugno dell’anno scorso dopo l’arrivo dei tasselli attuativi emanati dal Mef e dalle Entrate. Tra le tipologie di investimenti ammesse l’Economia ha individuato: la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività preesistenti; la diversificazione della produzione; la ristrutturazione di un’attività economica per superare situazioni di crisi; le operazioni che riguardano le partecipazioni d’impresa. Il vantaggio dell’interpello è che, una volta sottoscritto, l’accordo con l’Agenzia è vincolante per entrambe le parti e garantisce l’investitore sulla stabilità delle regole a meno che non intervengano modifiche normative o sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia Ue o della Cassazione a Sezioni Unite.

Ma i nuovi investimenti sono solo una parte dell’attività che l’amministrazione finanziaria sta portando avanti per accompagnare le politiche di crescita decise da Governo e Parlamento come ha ricordato giovedì scorso il direttore Rossella Orlandi nel presentare i dati sulla lotta all’evasione 2016. Dopo un periodo di stand by in cui i tecnici del Fisco hanno lavorato alla messa a punto di quattro prototipi da seguire, è finalmente entrata nel vivo la chiusura dei ruling per accedere al patent box che solo nel primo anno ha raccolto circa 4.300 adesioni.

Ordinaria amministrazione

A fronte di queste nuove attività, va segnalata invece una riduzione delle domande degli interpelli tradizionali che sono stati comunque interessati dalla riforma di fine 2015. Il numero complessivo è stato di 11.781 lo scorso anno, con un calo del 21% rispetto al 2015 e di quasi il 36% rispetto al 2014. La componente principale delle richieste dei contribuenti è rappresentata dagli interpelli ordinari (passati da poco più di 8mila nel 2015 a 6.852 nel 2016, come evidenziato nella tabella in basso). A pesare in modo significativo sul decremento complessivo, però, è la drastica contrazione degli interpelli per le società di comodo (non operative e in perdita sistemica), per i quali rispetto al 2014 c’è stata una caduta verticale del 70 per cento. La spiegazione è che nella gran parte dei casi è venuta meno l’obbligatorietà della presentazione per disapplicare il regime fiscale più sfavorevole che è stata sostituita da una semplice indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Domande in calo Interpelli ordinari interpretativi presentati nel triennio 2014-2016 Direzione Prima della riforma Dopo la riforma 2014 2015 2016 Abruzzo 160 166 100 Basilicata 63 75 56 Bolzano 112 193 130 Calabria 113 127 121 Campania 304 327 282 Emilia Romagna 724 811 667 Friuli V.G. 268 261 246 Lazio 700 691 576 Liguria 303 297 229 Lombardia 1.109 1.077 934 Marche 189 229 148 Molise 27 27 21 Piemonte 452 570 379 Puglia 336 308 221 Sardegna 490 329 156 Sicilia 302 305 260 Toscana 638 626 513 Trento 170 171 145 Umbria 84 119 79 Valle d'Aosta 25 79 80 Veneto 690 668 659 Direzione centrale normativa 909 1.158 850 TOTALE 8.168 8.614 6.852 Fonte: agenzia delle Entrate

La certezza delle regole non è solo quella legata ai nuovi investimenti. Con l’interpello anti-abuso si colma una grossa lacuna dell’ordinamento italiano connessa alle contestazioni di elusione che avevano paralizzato soprattutto le operazioni straordinarie. Nel 2016 sono state 122 le istanze legate al nuovo abuso del diritto e 30 quelle sulla base delle vecchie e incomplete disposizioni contro l’elusione.

