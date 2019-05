«Irlanda superiore in tutto», O’Shea chiede al rugby italiano di cambiare

«Abbiamo giocato contro una squadra che in ogni ambito di gioco è stata superiore». Nelle parole del ct dell'Italrugby, Conor O'Shea, è perfettamente riassunta la partita di oggi, persa dall'Italia per 63 a 10 con l'Irlanda, nella seconda giornata del Sei Nazioni 2017. Quando si esce dal campo avendo subito nove mete è difficile fare analisi o commenti. Per quanto il commissario tecnico non perda il proprio ottimismo, vero o di facciata è impossibile dirlo, qualsiasi altra considerazione sembra vuota.

Dire che «fisicamente abbiamo retto fino alla fine» è una magra consolazione, così come lo sembra aggiungere che «avremo giorni migliori ma sono giorni come questi che ci devono far continuare a lavorare». Insomma, qui forse c'è un malato, che non si vuole riconoscere come tale. E non è un problema di Nazionale, almeno non solo. Infatti, non si può che condividere quando O'Shea afferma che «dobbiamo imparare, dobbiamo cambiare e bisogna cambiare molto nel rugby italiano». Il problema risiede però nel fatto che cosa cambiare e come farlo nessuno lo svela mai.

Un crollo pressoché totale

Qualche anno fa si diceva che il problema fosse fisico. L'Italia troppe volte non reggeva allo stesso ritmo degli avversari per tutti gli 80 minuti di una partita. Questo gap ora sembra colmato, grazie agli italiani che giocano all'estero, alle due franchigie che militano nel Pro12 e a una generale migliore preparazione atletica. Poi si è passati alla tenuta mentale. Quella ancora non è all'altezza. Una settimana fa il crollo c'è stato quando si sono fatti tre errori di seguito che hanno portato gli Azzurri a subire tre calci contro, con i conseguenti nove punti firmati dal gallese Halfpenny.

Oggi pomeriggio dopo i primi venti minuti, nei quali l'Irlanda ha subito mostrato i muscoli e «ci ha messo in grande difficoltà», come ammette O'Shea, in campo sembrava ci fossero solo gli avversari, con solo la meta tecnica riconosciuta all'Italia alla mezz'ora a interrompere per un momento l'assolo degli uomini in maglia verde. «Credo che questa squadra abbia potenzialità», sostiene il tecnico, continuando a insistere: «So che la gente ride quando lo dico ma abbiamo giocatori buoni. Dobbiamo creare un sistema intorno a loro, per fare in modo che si esprimano nel modo migliore. Finché non lo faremo, magari avremo giornate buone ma anche brutte come quella di oggi».

Fischi dal pubblico

Il messaggio pare rivolto ai piani alti della Federazione. Nel frattempo però non si può continuare a incassare nove mete e a parlare di quanto impegno e quanta anima ci abbiamo messo i giocatori. Il pubblico, soprattutto il più esigente, non si accontenta e, anche se oggi c'erano circa 10mila persone in più sugli spalti dello Stadio Olimpico per poco sopra i 50mila totali, non si possono nascondere i fischi rivolti all'Italia a fine partita, proprio mentre lo speaker chiedeva un applauso per gli Azzurri che stavano lasciando il campo.

