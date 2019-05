La sfida aperta per arrivare a un sistema collaborativo

Segnali incoraggianti dalle prime risposte agli interpelli sui nuovi investimenti e dalle aperture delle Entrate verso la compliance e la collaborazione preventiva. La sfida (culturale) è ora trasmettere questo messaggio dal “centro alla periferia”. Visto che di riforme fiscali vere non si parla, una buona riforma sarebbe già quella di creare una sensibilità giuridica condivisa che porti alla distensione dei rapporti tra fisco e contribuenti. L’interpello sui nuovi investimenti è il simbolo del fisco amico che stringe la mano all’investitore che gli descrive il suo business plan e le operazioni (cessioni di aziende, fusioni, conferimenti eccetera) con cui realizzarlo ricevendo un parere sul trattamento tributario che azzera la variabile fiscale dell’investimento.

Sebbene non si possa dimenticare quel 64% di tassazione effettiva sulle aziende che stima la Banca mondiale, certezza del diritto e stabilità delle regole possono valere quasi più della politica delle basse aliquote. È la stessa relazione al decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) a ricordare che sono elementi determinanti «nella competizione fiscale tra Stati, almeno quanto il livello effettivo di tassazione».

Ben vengano quindi i pareri dell’Agenzia sui piani di investimento pari almeno a 30 milioni (anche considerando raggruppamenti di imprese e più anni) e con positivi impatti occupazionali (pure in termini di mantenimento di posti di lavoro). L’interpello peraltro è la via per ampliare la platea degli aderenti al regime di cooperative compliance, in quanto le società che hanno intenzione di adeguarsi alle risposte possono accedervi anche senza il rispetto dei requisiti dimensionali.

In attesa che ne vengano potenziati i benefici (perché non disapplicare in toto le sanzioni amministrative e non introdurre un’esimente penale tranne che per la frode?) , la cooperative vale più come complemento rispetto ad altri istituti come appunto l’interpello sui nuovi investimenti, il ruling sui prezzi di trasferimento o nei casi in cui l’azienda si sia già dotata di un tax control framework.

L’interpello accoglie i quesiti più disparati, smitizza il requisito della preventività (nel senso che basta che non sia stata data attuazione fiscale a un piano e che possono presentarsi interpelli per questioni anche passate ma seriali) e non è rettificabile da parte del fisco se non intervengono cambiamenti sostanziali in fatto o in diritto. Cruciale, a proposito di diffusione del messaggio culturale in periferia, il rapporto con i controlli, di nuovi investimenti si occupa un unico e molto competente ufficio centrale, occorre che non vi siano sorprese e che tutti gli uffici rispettino il patto siglato. I contribuenti che si stanno rivolgendo in via preventiva al fisco si fidano del fisco stesso (notizia bella e importante): occorre rispettare questa fiducia.

Nel valutare l’investimento in Italia va fatto qualche passo avanti anche tecnico. Si pensi al kafkiano utilizzo in sede accertativa dell’articolo 20 del Testo unico del registro (Tur) che, anche dopo la norma sull’abuso del diritto, è arrivato addirittura a far riqualificare cessioni totalitarie di quote in cessione d’azienda. Su questo, magari proprio in tale contesto, va fatta chiarezza.

© Riproduzione riservata