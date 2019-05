Rottura dell’euro? Il mercato non scommette contro Draghi

Il 2017 è iniziato con un'escalation di dichiarazioni forti sul futuro della moneta unica europea. Ha cominciato il governatore della Bce, Mario Draghi, che in risposta a una lettera inviata dagli europarlamentari Marco Vanni e Marco Zanni ha dichiarato che: «se un Paese lasciasse l'Eurosistema, i crediti e le passività della sua Banca centrale nazionale nei confronti della Bce dovrebbero essere regolati integralmente». E poi ci sono state le parole pesanti sulla Germania di Peter Navarro, numero uno del Consiglio nazionale per il commercio della nuova amministrazione Usa di Donald Trump: «La Merkel usa a suo vantaggio una moneta sottovalutata. La Germania continua a sfruttare gli altri paesi nell'Unione europea e anche gli Stati Uniti grazie a un “marco tedesco implicito” che è gravemente sottovalutato».

Si è tornato a parlare di guerra delle valute e di manipolazioni del cambio. A tal proposito Draghi ha citato un rapporto del Tesoro americano del 14 ottobre scorso nel quale Washington precisava che la Germania non manipola la sua moneta e che la Bce non interviene sui mercati dai cambi dal 2011. La scorsa settimana poi Ted Malloch, l'ambasciatore Usa designato alla Ue, non ha lasciato dubbi sul fatto che l'attuale composizione dell'Eurozona potrebbe mutare, se non altro per l'uscita della Grecia dall'euro. «Ci sono elevate probabilità che questa volta la Grecia scelga di sua iniziativa di uscire dall'euro». Malloch ha anche parlato di una «possibile dollarizzazione» del Paese mediterraneo.

E poi c'è l'avanzata di Marine Le Pen, che è ormai data al ballottaggio nella corsa alle elezioni di primavera. Stando al sondaggio dell'istituto OpinionWay, Le Pen raccoglierebbe il 25% al primo turno il 23 aprile, l'indipendente Macron il 22% e il conservatore Francois Fillon il 20%, risultati che delineano un ballottagio tra Macron e LePen il 7 maggio. Nel programma della leader del Front National c'è chiaro e tondo il ritorno al franco francese, affiancato all'euro ma con un regime di cambi flessibili.

Senza dimenticare il testa a testa tra Draghi e la Merkel. Da tempo i due si scontrano sulla politica monetaria. La Germania accusa la Bce di condurre una politica troppo espansiva e pertanto sbilanciata sugli interessi dei Paesi del Sud Europa. Draghi finora ha sempre risposto che il compito della Bce è tutelare gli interessi di tutti i Paesi dell'area e non solo quelli di un Paese. La Merkel, che è già in campagna elettorale e ha il problema di arginare gli euroscettici di Alternative fuer Deutschland, ha contro-risposto dicendosi aperta all'opzione di un'Europa a diverse velocità. Smorzando però i toni pochi giorni fa, spiegando che non intendeva per velocità valute differenti all'interno dei Paesi che oggi adottano l'euro. Insomma, il clima nell'Eurozona non è mai stato così teso. Almeno stando alle dichiarazioni che arrivano tanto dall'interno dell'Eurosistema quanto dall'esterno, amministrazione Trump in primis.

Non è da escludere una nuova guerra valutaria. Sarà pure un caso, ma da quando, il 17 gennaio, Trump ha dichiarato che il «dollaro troppo forte ci penalizza» la divisa Usa ha iniziato a sgonfiarsi. L'euro si è rafforzato da 1,055 a 1,07 e il dollar index - che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un paniere ponderato di valute internazionali - è sceso da 102 a 100 punti. Di polpa (soprattutto verbale) ce n'è quindi stata parecchia in questo primo scorcio del 2017. E, stando alle dichiarazioni, l'euro sarebbe sul serio in crisi esistenziale.

C'è però una profonda distanza tra il ”sentiment verbale” e il “sentiment del denaro”. È vero che lo spread tra i titoli di Stato francesi e quelli tedeschi ha raggiunto nei giorni scorsi quota 80, il livello più alto dal 2012, ma è anche vero che ci sono degli indici che dimostrano che gli investitori al momento non stanno affatto puntando su una disfatta dell'euro.

L' “indice Sentix euro break-up” quota a 21 punti. Nell'estate del 2015, dopo che il premier greco Alexis Tsipras indisse un referendum contro l'austerità, balzò oltre 50 punti. Andando più a ritroso, nel 2012, prima che Draghi sgombrasse il campo dalla speculazione difendendo l'euro a tutti i costi con il famoso «whatever it takes», questo indice volò oltre i 70 punti. Oltre tre volte la soglia indicata oggi.

Calma piatta anche per l'indice della volatilità, lo statunitense Vix. Quota sotto i 12 punti, come nei momenti più tranquilli per i mercati.

Tra gli altri indicatori utili per misurare la tensione sull'euro, l'andamento dello Shatz a 2 anni. Il titolo governativo tedesco di breve durata è considerato da molti un termometro del rischio europeo. Forti acquisti su questo strumento possono essere indicativi dell'intento di rifugiarsi nel Paese più forte in caso di crack della divisa unica. È vero che nelle ultime settimane lo Shatz è stato comprato, così come è vero che l'oro ha guadagnato il 7% da inizio anno.

Ma al momento questi movimenti tipici delle fasi di avversione al rischio degli investitori non sono di tale entità e forza da indicare che gli investitori stiano temendo il break-up dell'euro.

Rottura che potrebbe arrivare soprattutto dalla sponda francese. Stando ai sondaggi, in un eventuale secondo turno, Macron batterebbe Le Pen con il 66% contro il 34%. La leader del Front National sarebbe comunque battuta anche da Fillon, se quest'ultimo arrivasse al ballottaggio, con il 62% contro il 38%.

I mercati, poco allarmati, sembrano oggi credere a questi sondaggi. Forse dimenticando però che se c'è una cosa che il 2016 ci ha insegnato è che le intenzioni di voto andrebbero prese con le pinze. Brexit e Trump erano dati per perdenti.

