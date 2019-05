Sei Nazioni, a Roma l’Italia sprofonda con l’Irlanda (10-63)

ROMA - Lo sconcerto aumenta: l'Italia si è fermata al primo tempo giocato sei giorni fa, sempre all'Olimpico, contro il Galles. È come se il secondo tempo del turno inaugurale (chiuso con un parziale di 0-30, per uno score finale di 7-33) si fosse prolungato per l'intera partita disputata oggi, contro l'Irlanda. Primo tempo 10-28, secondo tempo 0-35, totale 10-63. È la peggiore sconfitta interna degli Azzurri in 18 anni di Sei Nazioni, e dire che batoste ne sono arrivate anche in passato. Mai subiti 63 punti sul nostro terreno, mai totalizzato un passivo di 53 punti.

A parte la meta tecnica realizzata alla mezz'ora del primo tempo, accordata dall'arbitro neozelandese Glen Jackson per un crollo irregolare degli avanti ospiti su un raggruppamento avanzante di Parisse e compagni, l'Italia non si è praticamente mai vista. Ha sofferto le pene dell'inferno in difesa, a fronte di un'Irlanda arrembante, asfissiante e indiavolata dal primo minuto. Ha perso tantissimi palloni in tutte le maniere possibili: nelle mischie e nelle rimesse laterali a proprio favore, nel gioco al largo e in quello nello stretto. Ha concesso agli avversari il bonus mete (il primo nella storia del Sei Nazioni, che da quest'anno ha cambiato il modo di conteggiare i punti in classifica) già nel primo tempo, con quattro marcature pesanti sulla schiena dopo 35 minuti, cui se ne sono aggiunte cinque prima del fischio finale.

Un giorno amarissimo per O’Shea

Onore all'Irlanda, ovviamente, che non ha sbagliato quasi nulla, è riuscita a realizzare una meta anche in inferiorità numerica (con Donnacha Ryan fuori dopo la meta accordata all'Italia), ha mostrato un'organizzazione di gioco all'insegna della solidità della mischia e della frenesia “positiva” dei trequarti. Ma l'opposizione della squadra di Conor O' Shea (che amarezza per il tecnico irlandese alla prima volta contro i suoi connazionali) non è stata assolutamente all'altezza e le ulteriori preoccupazioni, a fronte di un obiettivo dichiarato di tenere il campo per tutti gli 80 minuti, è venuta dalle quattro mete firmate dai Verdi nel quarto d'ora finale. Giornata da ricordare soprattutto per il man of the match Stander e per Gilroy, autori di una tripletta a testa (e il secondo è entrato

al 5' della ripresa...). Il quadro delle marcature è completato dalla doppietta di Earls e dall'assolo del giovane fuoriclasse Ringrose, autore di una delle marcature più irridenti, la settima, quando la cavalleria trovava piste sterminate da percorrere, dopo che - fino a un certo punto - era richiesta almeno anche la partecipazione degli uomini di mischia. Se non bastasse, il mediano di apertura Paddy Jackson ci ha messo del suo trasformando tutte e nove le mete.

È dura, adesso, ripartire. Oltretutto il prossimo turno “obbliga” gli Azzurri a giocare domenica 26 in casa dell'Inghilterra. Roba da mani nei capelli. Dopo la partita Simone Favaro, ruvido e onesto in campo e fuori, si stacca magari dalle forme lessicali più eleganti, ma dice ai microfoni di DMax una cosa difficilmente contestabile: «La prima cosa è tirare fuori i coglioni».

La partita

Italia-Irlanda 10-63 (primo tempo 10-28). Per l'Italia: 1 meta tecnica, un calcio piazzato (Canna), una trasformazione (Canna). Per l'Irlanda: 9 mete (Stander 3, Gilroy 3, Earls 2, Ringrose 1), 9 trasformazioni (Jackson). Calci fermi: Canna 2 su 2; Jackson 9 su 9. Cartellino giallo a D. Ryan

