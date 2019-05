Nell’agenda dell’Esecutivo non c’è solo l’emergenza

È l’emergenza il filo rosso che finora ha percorso le pagine dell’agenda del governo Gentiloni. Dalle banche al terremoto, dall’immigrazione fino ai correttivi in arrivo per la riforma della Pubblica amministrazione, sul tavolo del consiglio dei ministri sono piombate le tante partite lasciate in sospeso dalla crisi post-referendum. E i decreti, infatti, sono stati finora protagonisti assoluti dell’azione di governo.

Sarebbe sbagliato, però, leggere il lavoro svolto fino a qui solo come una faticosa corsa tutta concentrata sul presente. Proprio il decreto «salva-risparmio» di Natale, che rappresenta un esordio non certo desiderato dall’ex ministro degli Esteri trasferitosi a Palazzo Chigi, guarda decisamente più in là dell’oggi, e prova a mettere in campo una rete di protezione a più livelli, dalle garanzie sui bond alle ricapitalizzazioni precauzionali fino alla liquidità di emergenza come extrema ratio; l’obiettivo è quello di accompagnare un passaggio strutturale per il nostro sistema del credito, proprio mentre i segnali di ripresa dell’economia sembrano finalmente fermare lo sviluppo della montagna dei crediti deteriorati.

In questo, la centralità del ministro Padoan nel vecchio e nel nuovo governo gioca un ruolo determinante anche nel difficile dialogo con un’Europa che ora si aspetta una manovra correttiva leggera nei numeri ma pesante nelle sue possibili conseguenze politiche. Ma non c’è solo l’economia all’ordine del giorno del governo. Il decreto sulla sicurezza urbana approvato questa settimana, per esempio, prova a rispondere a richieste che i sindaci avanzano da anni. Domani, invece, è in programma un incontro tra Funzione pubblica e sindacati che potrebbe essere decisivo per far partire davvero la riforma del pubblico impiego, e quindi il rinnovo dei contratti a 3,2 milioni di dipendenti dello Stato e degli enti locali. Un’altra sfida che richiede mesi per tentare di arrivare al traguardo.

