Pressing Ue sui conti pubblici dell’Italia Pil della zona euro rivisto al rialzo: +1,6%

La Commissione europea pubblicherà domani le nuove previsioni economiche sulla situazione nella zona euro e nei singoli paesi dell’Unione. I dati mostreranno con ogni probabilità un maggiore ottimismo sulla ripresa della congiuntura. L’esecutivo comunitario ne approfitterà per ricordare all’Italia la necessità di mettere mano al bilancio per quest’anno, riportando urgentemente in carreggiata le finanze pubbliche.

Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la Commissione dovrebbe rivedere al rialzo la stima di crescita della zona euro: all’1,6% nel 2017, dall’1,5% stimato in autunno. Per il 2018, l’esecutivo comunitario dovrebbe inserire nelle previsioni una crescita dell’unione monetaria dell’1,8% (1,7% in novembre). Quanto all’Unione nel suo insieme, le stime della Commissione dovrebbero prevedere, salvo sorprese, una crescita dell’1,8%, sia nel 2017 che nel 2018.

I dati sono migliori di quelli di novembre. Bruxelles vorrà far notare domani la forza intrinseca dell’economia europea, che nonostante enormi difficoltà – dagli attentati terroristici all’annuncio dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione – continua a riprendere forza, seppur lentamente. Esponenti comunitari spiegano che le stime dovrebbero mostrare una crescita quest’anno in tutti gli stati membri, e che in alcuni paesi questa è più forte del previsto (si veda Il Sole 24 Ore del 10 novembre 2016). Ciò detto, il 2017 è ricco di rischi economici e politici. Lo sguardo corre alle prossime elezioni in Olanda, Francia e Germania; così come alla trattativa con il Regno Unito per l’uscita del paese dall’Unione e alla politica estera americana, assai più isolazionista del passato. Fanno paura, tra le altre cose, le scelte protezionistiche del presidente Donald Trump. Un capitolo a parte merita l’Italia, a cui Bruxelles ha chiesto di correggere il bilancio del 2017, in modo che sia rispettoso del Patto di Stabilità e di Crescita.

In ballo, c’è un aggiustamento dello 0,2% del Pil, pari a poco più di 3,0 miliardi di euro. All’inizio di febbraio, la Commissione aveva accolto positivamente le promesse di risanamento del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ma due giorni fa un esponente comunitario ha sottolineato come l’esecutivo comunitario sia ancora in attesa di rassicurazioni che si riflettano in misure precise per rimettere le finanze pubbliche sulla retta via (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Queste misure sono necessarie per permettere a Bruxelles di decidere se aprire o meno una procedura per debito eccessivo. Alla base della delicata decisione c’è un rapporto sull’evoluzione del debito pubblico, ormai sopra al 130% del Pil da quattro anni, previsto tendenzialmente il 22 febbraio. Non necessariamente rapporto e decisione devono giungere contestualmente. «Vogliamo chiudere la partita entro fine febbraio», spiega comunque un esponente comunitario.

La Commissione europea è in ambasce. Vuole far rispettare le regole di bilancio, tanto più quando i creditori della Grecia stanno chiedendo al paese nuove misure di risanamento pari al 2,0% del Pil (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Al tempo stesso, è consapevole delle divisioni nella maggioranza governativa sull’opportunità di adottare correzioni al bilancio e vuole probabilmente evitare elezioni anticipate in Italia, in un anno nel quale i voti in Olanda, Francia e Germania sono già fonte di incertezza.

