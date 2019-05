Un dividendo che l’incertezza politica rischia di bruciare

Dal 2012 al 2016 – lo ha ricordato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan – la spesa per interessi si è ridotta di circa 17 miliardi. Un punto di Pil in meno, da attribuire agli effetti della politica monetaria della Bce, alla graduale riduzione dello spread, ma anche alla stabilizzazione di un consistente avanzo primario frutto del faticoso risanamento dei conti pubblici condotto finora. È questa la vera posta in gioco, e la partita in corso con Bruxelles sulla correzione da 3,4 miliardi, ritenuta indispensabile per evitare di finire nuovamente nel girone dei “sorvegliati speciali”, è solo uno dei tasselli di un puzzle la cui variabile principale è tutta politica.

La direzione del Pd in programma per domani, cui prenderà parte Padoan, dovrà chiarire non pochi punti tuttora in sospeso. Finirà per prevalere la linea del segretario Matteo Renzi, indicata da più parti come invalicabile (nessuna manovra correttiva che preveda l’aumento delle tasse), resa esplicita dalla mozione presentata da un drappello di deputati del Pd, capitanato da Edoardo Fanucci? Il problema è che la correzione, il cui importo potrebbe anche scendere nei dintorni dei 3 miliardi qualora martedì l’Istat certificherà un andamento del Pil del quarto trimestre 2016 migliore del previsto (con l’aggregato su base annua attorno allo 0,9-1%, rispetto allo 0,8% stimato dalla Nota di aggiornamento del Def), dovrebbe servire proprio a evitare la perdita di «reputazione» paventata da Padoan. Sarebbe questo l’effetto combinato di una procedura d’infrazione per mancato rispetto della «regola del debito» e del protrarsi dell’incertezza politica.

Lo spread nei dintorni dei 200 punti base sta lì a ribadirlo: è quel che spinge i mercati a porre fin d’ora una pesante ipoteca, stante l’incognita del dopo elezioni, sulle prospettive di medio termine di un paese gravato da un debito pubblico di oltre il 133% del Pil. Rischia di svanire proprio quel «dividendo» evocato da Padoan. Ecco perché Bruxelles attende dal Governo un segnale, in sostanza il primo pacchetto di misure antideficit da varare in tempo utile per poterne recepire gli effetti nel Rapporto sul debito in programma per il 22 febbraio. Sentiero stretto, dunque. Di certo sia il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker che il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici stanno lavorando per evitare che alla fine il confronto in atto da mesi si chiuda con l’avvio di una procedura d’infrazione. Ma hanno bisogno appunto di verificare se gli impegni assunti da Padoan in Parlamento saranno rispettati. In caso contrario sarebbe complicato far fronte alle obiezioni dell’ala più rigorista della Commissione. Per ora prevale la cautela.

