’Ndrangheta: imprese asservite a cosche, misure cautelari per 25

Pilotavano gare e appalti e - tanto per rafforzare una regola aurea dei sistemi criminali - avevano coinvolto anche funzionari pubblici. Protagonisti ancora una volta i Piromalli - cosca storica della Piana di Gioia Tauro - che sono stati colpiti a distanza di poche settimane da una nuova operazione antimafia. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria (agli ordini del comandante Alessandro Barbera) con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria (capo Federico Cafiero De Raho) stanno eseguendo in Calabria, Sicilia e Lazio un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip nei confronti di 25 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa nonch di turbata libert degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici.

Sono stati eseguiti 38 sequestri preventivi d'azienda per un valore complessivo di circa 200 milioni e sono stati accertati rapporti di connivenza con presunto sodalizio criminale da parte di un dirigente comunale ed episodi di corruzione di un funzionario dell'Anas.

I provvedimenti rappresentano l'epilogo delle investigazioni condotte dal Gruppo investigazione criminalit organizzata (Gico) del Nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria (guidato dal tenente colonnello Agostino Brigante), volte a contrastare i profili imprenditoriali della cosca Piromalli. La Gdf ha individuato un cartello di oltre 60 societ che, attraverso la presentazione di offerte precedentemente concordate, stato in grado di determinare l'aggiudicazione di appalti pubblici per oltre 90 milioni.

Nell'operazione gli investigatori sono entrati dritti al cuore del cartello che gestiva gli appalti ovunque in Calabria. Uno degli indagati, nipote del capocosca di Gioiosa Ionica, un imprenditore attivo nella produzione del calcestruzzo, intercettato rende bene l'idea. A noi chi ... ce lo fa fare - dice mentre viene intercettato a dialogare - io butto bitume, tu butti cemento, a noi chi ... ce lo fa fare a metterci con questo o con quello, tanto sempre loro prendono il lavoro e sempre noi dobbiamo farlo.

Entra l'Anas

Investigatori e inquirenti hanno accertato ripetuti episodi di corruzione di un ingegnere dell'Anas, direttore dei lavori relativi alla realizzazione dello svincolo autostradale di Rosarno. L'ingegnere, in cambio di soggiorni gratuiti a Taormina e Firenze e nel regalo di orologi Rolex da parte della famiglia Bagal, avrebbe fornito Francesco Bagal informazioni riservate nonch il format del file Anas con il logo. In questo modo i professionisti di fiducia di Bagal compilavano la relazione riservata del direttore dei lavori”che veniva fatta propria dall'ingegnere con l'apposizione della propria firma.



Secondo l'accusa, il funzionario dell'Anas si ripetutamente attivato per favorire le imprese dei Bagal. Avrebbe fatto pressioni su una dipendente Anas affinch venisse accelerata la procedura di firma di uno stato di avanzamento dei lavori e avrebbe perorato la causa dell'impresa, cercando di spingere i funzionari dell'Anas ad attivare la procedura finalizzata a giungere ad un accordo bonario il pi possibile remunerativo per l'appaltatore, al fine di consentire ai Bagal di recuperare il forte ribasso offerto in sede di aggiudicazione della gara. Avrebbe cercato infine di convincere il consulente tecnico dell'Anas, nominato dall'Ente per la risoluzione della controversia, a rinunciare all'incarico.



Fuori regione

L'operazione ha individuate una serie di ditte compiacenti con sede, oltre che in Calabria, anche nel Lazio, in Sicilia, Campania e Toscana, alle quali venivano fatte presentare le offerte secondo importi che avrebbero automaticamente garantito l'aggiudicazione ad una di esse.

In taluni casi le imprese, scelte in ragione dei propri requisiti tecnici ed economici, si sono prestate a partecipare fittiziamente alle gare, singolarmente o in Ati o Rti, per conto dell'organizzazione (ricevendo in cambio una percentuale che variava dal 2,5% al 5% sull'importo posto a base d'asta, al netto del ribasso); in altri casi, le stesse hanno presentato offerte fittizie, ricevendo in cambio, ad esempio, la garanzia che l'organizzazione, a sua volta, avrebbe presentato offerte fittizie per appalti di loro interesse cos aiutandole ad aggiudicarsi le relative gare.



In questo sistema, sostenuto da un collante composito fatto di corruzione, imposizione ‘ndranghetistica e collusione, lo scopo perseguito dai Bagal, secondo l'accusa, stato quello di garantirsi il totale controllo del sistema delle gare pubbliche indette dalle stazioni appaltanti calabresi.

Il controllo veniva esercitato sia direttamente, mediante aggiudicazione delle gare alle proprie ditte, sia indirettamente, facendo vincere le commesse ad imprese colluse, che, per i lavori sul posto e attraverso il sistema delle procure speciali, si affidavano poi alle stesse ditte dei Bagal. Anche laddove il cartello non fosse riuscito a vincere, venivano messe in atto manovre – sotto forma del subappalto o della procedura di nolo – al fine di controllare in maniera diretta la gara.



Il vantaggio derivante in capo all'organizzazione criminale stato molteplice. Da un lato, quello economico, direttamente derivante dall'esecuzione dell'appalto “per procura”; in secondo luogo, quello di favorire gli altri imprenditori mafiosi operanti sul territorio di esecuzione dei lavori, cos da aumentare il prestigio dell'organizzazione, creare sinergie, consenso ed alleanze; in terzo luogo, vi il vantaggio – in termini di visibilit mafiosa – di eseguire tutti i lavori in un territorio come, ad esempio, quello di Gioia Tauro, rafforzando cos la posizione della cosca Piromalli. Infatti, la gestione dei cantieri locali permette anche l'assunzione delle maestranze imposte dalle famiglie ‘ndranghetistiche competenti per territorio, permettendo all'organizzazione di creare un sistema per cui – secondo le stesse parole di Giuseppe Bagal – tutti sono contenti.

Per ottenere tali benefici, l'organizzazione ha curato anche i rapporti con le cosche di ‘ndrangheta competenti in relazione al luogo di esecuzione dei lavori, riconoscendo loro la tradizionale “tassa ambientale” del 3%.

