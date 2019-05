Aiuto dal Pil, ma l’alternativa alle accise non c’è ancora

Un’alternativa secca al ritocco delle accise scritto dal governo nei documenti inviati a Bruxelles nelle scorse settimane al momento non c’è. Al Tesoro, in ogni caso, non c’è ovviamente nemmeno una chiusura a ipotesi diverse, anche se quelle circolate ieri di una nuova tassa sui giochi o di mettere a bilancio un super-risparmio dal taglio alle partecipate non sembrano aprire una strada praticabile. Sulla prima, anzi, interviene anche una smentita da parte del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che la giudica un «intervento inconciliabile con la prevista riduzione» dei punti gioco su cui il governo sta da tempo lavorando a un’intesa con gli enti territoriali che punta a ridurre le slot di oltre il 34 per cento. Ancora più ostica l’opzione partecipate: i risparmi infatti, oltre a essere difficili da preventivare ed a restare nei bilanci degli enti proprietari, inizierebbero a emergere solo dal 2018, perché le amministrazioni avranno un anno di tempo per effettuare davvero le dismissioni, e i termini sono giusto in questi giorni al centro di ipotesi di slittamento con i decreti correttivi attesi per la fine della settimana in consiglio dei ministri.

Più che in quelle del bilancio, allora, la soluzione potrebbe essere cercata nelle pieghe della trattativa soprattutto se i numeri sulla crescita dell’ultimo trimestre che saranno diffusi oggi dall’Istat si riveleranno migliori del previsto, come annunciato ieri dal segretario Pd Matteo Renzi nel corso della direzione nazionale, offrendo qualche argomento in più a chi punta a una correzione un po’ più leggera dei 3,4 miliardi chiesti dalla Ue. Un passo importante in questo senso è arrivato dai numeri diffusi ieri da Bruxelles: è vero infatti che la commissione ha stimato la crescita italiana 2017 allo 0,9%, contro l’1% messo a preventivo dal governo nel programma di bilancio, ma nello stesso tempo ha anche alzato di due decimali, da 0,7% a 0,9%, la crescita 2016. Secondo i calcoli di Bruxelles, che sono quelli decisivi in questa partita, il 2017 italiano parte da un livello un po’ più alto del previsto, e questo potrebbe aiutare a portare la richiesta anche sotto i tre miliardi (si veda Il Sole 24 Ore del 4 febbraio).

La parte più condivisa fra Palazzo Chigi, ministero dell’Economia e vertici del Pd nel menu dell’aggiustamento è l’ampliamento delle misure anti-evasione sull’Iva, a partire dall’allargamento e dalla proroga dello split payment. Dopo la lettera con cui il ministro dell’Economia ha chiesto a Bruxelles il via libera, sono in pieno corso i confronti tecnici tra Roma e Bruxelles per tradurre in pratica la mossa: l’idea è di estendere alle società pubbliche la «scissione contabile» che oggi si applica nei rapporti commerciali con la Pa, e che impone al fornitore di incassare la fattura al netto dell’Iva perché quest’ultima viene girata direttamente dall’ente pubblico all’Erario. Da gennaio a novembre 2016, come mostra l’ultimo bollettino delle entrate tributarie, questo sistema ha portato nelle casse dello Stato 9,48 miliardi di euro, con un aumento del 63% rispetto al primo anno di applicazione che mette a carico dello split payment i tre quarti dell’impennata complessiva registrata dalle entrate Iva (4,85 miliardi, con un +4,8% rispetto ai primi undici mesi del 2015). Dal punto di vista di chi tiene i conti pubblici, insomma, lo split ha funzionato egregiamente, anche se non vanno dimenticati i problemi di liquidità che crea alle piccole imprese e il fatto che la sua applicazione temporanea (nel triennio 2015-2017) avrebbe dovuto dar tempo al governo di trovare strumenti alternativi per combattare le frodi Iva senza penalizzare la cassa di tutti i fornitori della Pa. In quest’ottica, l’estensione dello split fino al 2020 finirebbe per renderlo una misura semi-strutturale.

Da qui, in ogni caso, il governo si attende un miliardo di gettito aggiuntivo per il 2017, portato dall’allargamento della platea di applicazione. Al conto si aggiungono poi gli 8-900 milioni messi in conto ai tagli di spesa, a partire dai «consumi intermedi» (cioè i costi di funzionamento) della pubblica amministrazione centrale. Per compensare almeno una parte del mancato gettito da aumenti di accisa questa leva potrebbe essere azionata un po’ di più, anche se anni di prove più o meno riuscite di spending review indicano che l’ambizione non può volare troppo in alto, tanto più con interventi in corso d’anno.

Con l’accoppiata di split payment e tagli si arriva insomma intorno ai due miliardi, cioè qualche centinaio di milioni sotto l’ipotetica asticella abbassata dal Pil: una distanza, quest’ultima, che si potrebbe rivelare più facile da percorrere senza inciampare nella procedura d’infrazione.

