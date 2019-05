Corte dei conti: «L’inefficenza crea zone oscure dove si insinua la corruzione»

«Occorre tenere salda la consapevolezza che nessuna azione di contrasto può assicurare risultati consistenti nel tempo, se non accompagnata da un forte recupero di quei valori etici che solo l’esempio e l’educazione nella scuola e nella famiglia possono determinare, così richiedendosi la collaborazione non solo di altre istituzioni, ma dell'intera società civile». Lo ha detto il procuratore generale della Corte dei Conti Claudio Galtieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti, segnalando che «è l'inefficienza a creare ampie zone oscure in cui si possono facilmente inserire e nascondere conflitti d'interesse e corruzione».

Combattere la corruzione diffusa e la cattiva amministrazione

Combattere la «corruzione “diffusa” costituita da singoli comportamenti legati a singole persone» consente anche «di combattere la cattiva amministrazione» perché per contrastare questo tipo di fenomeni serve «trasparenza, semplificazione, tempestività dei procedimenti, limitazioni delle deroghe», ha sottolineato il procuratore generale della Corte dei Conti Claudio Galtieri, ricordando che la corruzione, anche legata alla criminalità organizzata è «particolarmente consistente negli appalti pubblici». Per gestire la cosa pubblica la rettitudine è un requisito indefettibile, ma non sufficiente, poiché deve coniugare con competenza e capacità professionale per dar corpo alla diligenza richiesta», ha detto il presidente della Corte dei conti Arturo Martucci di Scarfizzi, aprendo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, alla quale è intervenuto il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sono state emesse 165 citazioni per 66,8 milioni contestati: è il bilancio “sanitario” 2016 della Corte dei conti illustrato nella relazione del procuratore generale, Claudio Galtieri.

Fra le note dolenti le frodi comunitarie

Il presidente della Corte dei Conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, ha sottolineato «il rischio di dispersione dei finanziamenti» europei. «L'utilizzo dei fondi strutturali per il settennio 2007-2013 (la cui contabilizzazione dei pagamenti si è chiusa al 31 dicembre 2016) ha registrato una percentuale di questi ultimi di poco superiore all'80%». Il presidente ha annunciato inoltre che la Corte intende «focalizzare l'attenzione sulle cause che stanno ritardando il pieno avvio della nuova programmazione 2014-2020 in relazione alle diffuse carenze di ordine istituzionale, amministrativo e tecnico». La «ancora insufficiente incapacità di spesa delle risorse comunitarie e la conseguente perdita di tali fondi», ha sottolineato ancora, «appare in stridente contrasto con le difficoltà economiche che il Paese affronta, specialmente per gli investimenti pubblici». Altra nota dolente, osserva il magistrato, «sono le frodi comunitarie, dovute in più dell'80% dei casi, nel 2015, a uso scorretto dei fondi strutturali».

De Vincenti: sui fondi allarme infondato

Il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti ha dichiarato che l’allarme su un presunto rischio di dispersione dei fondi Ue «è del tutto infondato». Il caricamento dei dati nella banca dati del Mef »ormai pressochè completato - ha dichiarato De Vincenti – fornisce una spesa sostenuta pari al 103,8% e le certificazioni in corso, che secondo le regole europee andranno completate entro il 31 marzo prossimo, sono già al 97,78%, rilevazione al 31 dicembre 2016».

Corte conti: dati su fondi Ue in linea con De Vincenti

L’ufficio stampa della Corte dei conti, in merito alle dichiarazioni del ministro, ha in serata rilevato «come il dato risulti del tutto in linea con quelli riportati nella “Relazione scritta sull'Attività” ( pag 24 e seguenti) distribuita in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 . Il dato contenuto nella “ Relazione orale”, avente natura di sintesi, pronunziata dal sig. Presidente della Corte dei conti, riferito a una percentuale “di poco superiore all' 80%” è relativo ai soli pagamenti dell’obiettivo “ Cooperazione territoriale europea “, programma non esclusivamente italiano».

La rettitudine non basta, serve competenza e capacità professionale

Oltre metà dei giudizi definiti nel 2016 dalla Corte dei Conti nella sua veste di organo giurisdizionale «hanno riguardato agenti pubblici di Enti territoriali e sanitari. Occorre riflettere sul fatto - ha detto il presidente Arturo Martucci aprendo l'Anno giudiziario - che per gestire la cosa pubblica la rettitudine è un requisito indefettibile, ma non sufficiente, poiché deve coniugarsi con competenza e capacità professionale per dar corpo alla diligenza richiesta». Martucci ha disegnato un ampio panorama di forme di mala gestio, dall'uso illecito di contributi, agli incarichi esterni e consulenze, al fenomeno «sempre più preoccupante dei debiti fuori bilancio», alla violazione di concorrenza da disservizio o tangente.

Ripresa fragile dell’attività produttiva

«Deve tenersi conto della ancora fragile ripresa dell'attività produttiva nazionale, soprattutto in relazione ai vincoli di finanza pubblica che derivano all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea dalla moneta unica», ha detto il presidente della Corte dei Conti. La Corte ha ribadito il suggerimento di «guardare al prossimo triennio con particolare attenzione e cautela, tenuto conto anche del probabile riorientamento della politica monetaria della Bce».

La Ue tenga conto delle spese per il sisma

L’Europa deve tener conto delle spese legate ai drammatici eventi sismici: «La prevenzione non appare slegata dalla ricostruzione poiché non si tratta di cautelarsi contro eventi solo possibili, bensì di programmare una protezione contro effetti drammatici di eventi sismici purtroppo con carattere di potenziale continuità», ha detto il presidente della Corte dei Conti. «Di questo aspetto non può non tenersi conto anche in sede europea per gli interventi finanziari messi in campo da governo e Parlamento», ha detto.

Mancano 230 magistrati

Il personale della Corte dei Conti è in una «drammatica situazione» secondo il presidente, Arturo Martucci di Scarfizzi, che denuncia la mancanza di 230 magistrati all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. «L'organico completo magistraturale comprende 611 unità; allo stato, siamo 381 unità», ha spiegato Martucci dicendo che «non è pensabile che il nuovo concorso in procinto di bando possa risolvere questo problema». «Mi chiedo, con crescente preoccupazione, come sia verosimilmente pensabile, nella situazione data, il compiuto rispetto dei termini» che costellano l’attività della Corte.

