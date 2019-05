Dal tris di decreti alla legge elettorale, la tabella di marcia delle Camere

Se la nuova legge elettorale e la data delle elezioni occupano il dibattito politico, il Parlamento e la stessa politica sono alle prese questa settimana con altre urgenze legislative da risolvere con la massima rapidità. I tre decreti legge su banche, Sud e milleproroghe – tutti ormai a un passo dalla scadenza – occuperanno infatti in questi giorni pressoché tutti gli spazi dell'attività della Camera e del Senato. Con tanto di ripetuti voti di fiducia. Mentre, sul versante dei conti pubblici, è la manovra bis per il 2017 chiesta da Bruxelles con una correzione da 3,4 mld, ad aggiungere altri motivi di confronto-scontro politico. Se non bastassero quelli sul post-Italicum, tuttora un'incognita. E sulla data del ritorno alle urne. Con quella direzione del Pd di oggi che potrebbe essere un autentico spartiacque sui destini prossimi venturi del Parlamento.



Probabile ricorso alla fiducia sul decreto salva-banche

Il decreto salva-banche arriva da domani in aula alla Camera ed è probabile il ricorso al voto di fiducia (il Dl scade il 21 febbraio) per accelerare i tempi, tanto più davanti alle proteste delle opposizioni che chiedono la diffusione della lista dei clienti insolventi del Mps, non prevista dal decreto. Stessa tabella di marcia attende il milleproroghe: scade il 28 febbraio ma deve essere votato dal Senato in settimana ed essere trasferito con urgenza alla Camera per la conversione i legge. E perfino il decreto sul Sud, in scadenza però il 28, che il Senato è chiamato a ratificare definitivamente forse già nei prossimi giorni, o al più tardi la prossima settimana.





Disegni di legge a marcia ridotta

Davanti al pressing dei decreti che ipotecano l'attività legislativa, poche chance e spazi ridotti resteranno per le “leggi ordinarie”. Ancora fermi i provvedimenti su concorrenza, processo penale e processo civile, così come la modifica del Jobs act, a partire dal sistema dei voucher. Un provvedimento ha invece in teoria la possibilità di arrivare al traguardo finale: riguarda la responsabilità professionale e l'assicurazione per gli operatori sanitari, in testa i medici. È in aula alla Camera da oggi e il voto definitivo già in settimana dipende dagli spazi che saranno lasciati liberi dall'esame e dal voto del decreto sulle banche. A conferma che a dettare legge sono i decreti.



Mini calendario

Decreto sulle banche (scade il 21)

In aula alla Camera da martedì 14



Decreto sul Sud (scade il 21)

In commissione al Senato da martedì 14 poi invio all'aula



Decreto milleproroghe (scade il 28)

In aula al Senato da martedì 14



Responsabilità professionale degli operatori sanitari

In aula alla Camera da lunedì 13



Disciplina del lavoro accessorio

In commissione alla Camera da martedì 14



Jobs act per i lavoratori autonomi

In commissione alla Camera da martedì 14



Riforma del processo civile

In commissione al Senato da martedì 14



Contrasto della povertà

In commissione al Senato da martedì 14



Biotestamento

In commissione alla Camera da martedì 14



Home restaurant

In commissione al Senato da martedì 14



Codice del processo tributario

In commissione al Senato da mercoledì 15

