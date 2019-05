Expo, oltre un milione il danno erariale stimato dalla Corte dei conti Lombardia

La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato il primo atto di citazione per un “danno erariale” nei confronti di Expo 2015 spa «superiore a un milione di euro» a carico dell'ex manager della società Angelo Paris, già arrestato nel maggio del 2014 e che ha patteggiato in sede penale, in relazione alla gara d'appalto per le cosiddette 'Architetture di servizi'. Si tratta in particolare della procedura di gara per l'affidamento «dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale anno 2015» aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Imprese Impresa di Costruzione Maltauro. Già lo scorso luglio, la Procura della Corte dei Conti della Lombardia aveva notificato a Paris e anche ad Antonio Acerbo, anche lui ex manager arrestato in un altro filone e che ha patteggiato, «atti di contestazione erariale per oltre cinque milioni di euro».

I danni erariali contestati

L'attività investigativa diretta ed effettuata dalla Procura della Repubblica di Milano ha consentito l'avvio dei paralleli procedimenti di responsabilità erariale con l'ausilio del Nucleo di Polizia Tributaria Milano della Guardia di Finanza, istruiti dalla Procura Regionale Contabile, anche con l'utilizzazione del protocollo d'intesa stipulato con la Procura penale. Nel caso specifico sono stati contestati, il danno non patrimoniale all'immagine della società Expo 2015, nonchè il danno patrimoniale da tangente, entrambi addebitati nei confronti di soggetto che all'epoca delle procedure di gara, oggetto di turbativa, rivestiva posizioni di rilievo primario nella gestione della società Expo 2015, già incise dall'esercizio dell'azione penale.



«Erogazioni tangentizie»

Il danno erariale da erogazione tangentizia a favore di pubblici funzionari connessa ad aggiudicazione di appalti, in particolare, è stato ritenuto configurabile poiché «nessun imprenditore ragionevole corrisponde una utilità ad un amministratore se non per ottenere un vantaggio superiore, o almeno pari, a tale erogazione, non potendo un homo economicus partecipare a gare e lavori pubblici per munifico spirito liberale o per diletto e, dunque, in perdita o in pareggio, sottraendo, irragionevolmente, all'utile di impresa le erogazioni tangentizie a funzionari corrotti: queste ultime devono fatalmente e logicamente essere accollate alla pubblica amministrazione, o attraverso meccanismi operanti sui prezzi di aggiudicazione o nella fase esecutiva dell'affidamento (perizie suppletive o varianti in corso d'opera)».



Gli importi della gara

Nel fatto in contestazione, la pubblica gara, avente un importo a base d'asta 67 milioni di euro, è stata aggiudicata per l'importo contrattuale di 55,6 milioni, al netto del ribasso praticato in sede di gara, ma tuttavia -a seguito di varianti in fase esecutiva– tale importo è stato incrementato in svantaggio della società pubblica con l'addizione dell'ulteriore somma di 2,9 milioni.

