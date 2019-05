I cardinali danno «pieno appoggio» al Papa dopo gli attacchi

«In relazione a recenti avvenimenti, il consiglio dei cardinali esprime pieno appoggio all'opera del Papa, assicurando al tempo stesso adesione e sostegno pieni alla sua persona e al suo magistero». È una presa di posizione non attesa e inconsueta, quella espressa dal Consiglio dei Cardinali - il cosiddetto C-9 - riunito da oggi in Vaticano, per la diciottesima volta. Si tratta dell'organismo creato da Papa Francesco quasi quattro anni fa per assisterlo e consigliarlo nel processo di riforma della Chiesa e della Curia: ne fanno parte tra gli altri il cardinale honduregno Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinatore del gruppo, il prefetto della Segreteria dell'Economia, il cardinale australiano George Pell, l'arcivescovo di Monaco di Baviera, Riehnard Marx, quello di Boston, Sean O'Malley, e il prefetto del Governatorato della Città del Vaticano, Giuseppe Bertello (l'arcivescovo di Albano, Marcello Semeraro, è il segretario).

Risposta alle critiche dei circoli conservatori

Ma quali sono i «recenti avvenimenti» per i quali i cardinali esprimono «pieno appoggio» al Papa? Di certo il riferimento è alle critiche - ormai sempre più esplicite, anche se espresse da una sparuta minoranza, più visibile e rumorosa che numerosa - all'azione riformatrice del pontefice, non solo sulle “strutture” della Curia ma sull'intero impianto pastorale. Non è quindi solo la 'pasquinata' scomposta dei manifesti anti-Francesco vergati in romanesco (ma con riferimenti molto espliciti e ben informati) o del falso “Osservatore Romano” diffuso via mail pochi giorni fa. Forse l'origine di questa solidarietà cardinalizia è scaturita dalla polemica sorta a seguito dei 'dubia', espressi da quattro cardinali ultra conservatori (Leo Raymond Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmueller e Joachim Meisner) sulla lettera sulla famiglia “Amoris Laetitia”, e in particolare sul capitolo che attiene alla riammissione ai sacramenti dei divorziati risposati, al termine di un lungo e ponderato processo di «discernimento».

Effetti della vittoria di Trump in Usa

Certamente l'opposizione al Papa si sente ora più forte con l'elezione di Donald Trump, che con le sue decisioni in tema sanitario (sul campo dell'interruzione della gravidanza) ha ridato patria alle frange oscurantiste cattoliche, molto forti in Usa e che raccolgono simpatie anche in Europa, Italia compresa. La solidarietà del C-9 al Papa non sposta granché (anche perché dentro il consiglio sono presenti cardinali notoriamente contrari alla pastorale papale), ma certifica che i sussulti del dissenso sono stati registrati ufficialmente, e questa è la prima volta da quando Bergoglio è stato eletto, ormai quasi quattro anni fa.

