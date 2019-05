Juve verso lo scudetto, ma adesso arriva la Champions

Che non fosse una giornata da grandi sorprese, la ventiquattresima di Serie A, lo si poteva anche immaginare. Tutte le prime della classifica erano opposte ad avversari più che abbordabili, con la sola eccezione della Lazio che però, per incontrare il Milan, dovrà attendere il posticipo di questa sera (lunedì 13 febbraio). Cagliari-Juventus non era certo un impegno da spaventare i bianconeri, che hanno chiuso in vantaggio di misura il primo tempo (gol di Higuain al 37esimo) pur non avendo fatto quasi nulla se non difendersi. Ma le cose nel calcio vanno così: se tu hai Higuain e gli avversari Borriello qualcosa vorrà pur dire. E infatti, per togliere ogni dubbio, il Pipita rientra in campo dopo l'intervallo e mette subito a segno (al 47esimo minuto) il gol del raddoppio. Partita chiusa, tutto il resto vale solo per le cronache.



La Juventus, non mi stancherò mai di dirlo, si sta abituando in Italia a giocare in modo sornione, lasciando la palla agli avversari per poi colpirli all'improvviso. Una strategia che in Champions rischia di essere meno redditizia, considerato che gli avversari sono di maggiore qualità e, soprattutto, sono molto meno remissivi che dalle nostre parti. Già il doppio confronto con il Porto, tra due settimane, potrebbe creare qualche grattacapo imprevisto: i portoghesi vanno a nozze se l'avversario tiene il ritmo basso, e sono dei veri maestri nel costringerlo a rallentare ulteriormente. Un errore commesso dalla Francia nella finale dell'ultimo Europeo, che dovrebbe far suonare qualche campanello d'allarme dalle parti di Allegri. La Juventus “all'italiana” vista in Campionato rischia di non bastare per una qualificazione tranquilla, come vorrebbe il pronostico, ai quarti di finale.



Il Napoli ospitava il Genoa, e come da copione ha battuto i Grifoni con un classico 2-0: la gara è stata giocata venerdì perché, con la ripresa delle Coppe Europee, i partenopei si dovranno recare mercoledì 15 nella tana del Real Madrid. Una sfida ai limiti del possibile che potrebbe, nel bene o nel male, segnare la vera svolta nella stagione di Reina e compagni. Un passaggio del turno, che sarebbe epocale visto il livello dell'avversario, potrebbe distrarre il Napoli dal vero obiettivo: che rimane la qualificazione alla Champions del prossimo anno a meno di un suicidio calcistico dei bianconeri in chiave scudetto.



A onor del vero bisogna anche dire che, per qualità di gioco e caratteristiche dei giocatori, il Napoli è una delle poche squadre davvero in grado di creare problemi al Real: gli spagnoli sono fortissimi in attacco ma, pur avendo molto consolidato la difesa dopo la cura “italiana” di Zidane, soffrono quando vengono presi in velocità con attacchi alternati sulle fasce e nella zona centrale. Proprio quello che ai partenopei viene meglio. Per contro servirà non lasciare agli avversari troppi spazi nella fase difensiva, che è la meno brillante nel gioco di Sarri.

Vince anche la Roma, in casa del Crotone, ma anche in questo caso l'avversario non era probante: di fatto poco più di una sgambata chiusa con i gol di Nainngolan e Dzeko, che per la cronaca ha pure sbagliato un rigore. Anche per i giallorossi (giovedì 16) ci sarà l'impegno internazionale con la ripresa dell'Europa League. Avversario di turno il Villareal, tutt'altro che una passeggiata.



In attesa di Lazio-Milan per la lotta Champions anche l'Inter mette tre punti nel carniere: preziosi, dopo la sconfitta di misura (e le polemiche che ne sono seguite) contro la Juventus allo Stadium. I nerazzurri regolano l'Empoli con le reti di Eder e Candreva. Ancora relegato a pochi scampoli di gioco Gabigol, che evidentemente non scalda il cuore di Pioli. Roma e Napoli non perdono colpi, e se andassero avanti così non ci sarebbe nulla da fare in chiave Champions, ma proprio i futuri impegni nelle Coppe Europee potrebbero giocare a favore di Icardi e compagni, che si sono fatti eliminare già nel girone e adesso possono guardare al solo obiettivo nazionale.



Un discorso a parte merita l'Atalanta: i bergamaschi stanno vivendo una bellissima favola, sono a 45 punti (come l'Inter) e sulla carta dovrebbero essere accreditati di tutte le possibilità di lottare per un posto in Champions. Sarà difficile, al di là della simpatia che Davide ispira sempre quando viene contrapposto a Golia, perché le rivali appaiono molto più attrezzate in vista del rush finale. L'avversario di turno, un Palermo ormai in disarmo, non era gran cosa, ma vincere in modo autorevole (3-1) fuori casa non è da tutti. Complimenti sinceri per quanto fatto finora.



Delle altre prendiamo semplicemente nota del risultato: la Fiorentina (anche lei impegnata in Europa League giovedì prossimo contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach) batte in modo chiaro (3-0) l'Udinese e insegue le posizioni di testa arrivando a quota 40 punti. Il Chievo vince 3-1 in casa del Sassuolo, con gli emiliani che confermano di attraversare un momento difficile. Torino-Pescara finisce 5-3, ma anche i granata sebbene vittoriosi dovrebbero porsi qualche domanda sulla solidità della difesa. La Sampdoria ribalta in modo clamoroso l'1-0 che, fino all'83esimo, la vedeva in svantaggio rispetto al Bologna. Il pareggio nasce da un rigore contestato, poi i blucerchiati dilagano e siglano due reti per il 3-1 finale.

Tra pochi giorni la parte del leone la faranno le coppe. Ma per intanto, e come sempre, buon campionato a tutti.

