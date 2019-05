Mise: startup innovative a quota 5.940, +40% sul 2015

A metà 2016, a tre anni e mezzo dall'adozione di una policy nazionale per la promozione delle startup innovative, questa tipologia di imprese aveva superato le 5.940 unità, circa il 40% in più rispetto al 2015, oltre il 160% in più sul 2014. A confermare la vitalità delle imprese innovative e la riuscita delle misure per farle nascere e attecchire nel nostro sistema produttivo è il Rapporto 2016 del ministero dello Sviluppo economico dedicato allo Startup Act italiano, presentato oggi a Luiss EnLabs a Roma. Delle 5.942 nuove imprese, 1.127 startup innovative (il 19% del totale) si sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese nei primi sei mesi del 2016, 2.246 (38%) nel 2015, e 1.528 (26%) nel 2014.

Firpo (Mise): «Le risorse ci sono ma si può fare di piu’»

«Si è partiti nel 2012 con il Dl Crescita 2.0, poi, nel 2015 al Dl Investment Compact e con il Piano Industria 4.0 contenuto nella legge di bilancio c'è stato un rafforzamento degli incentivi agli investimenti in equity - spiega Stefano Firpo, direttore generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del ministero dello Sviluppo economico. «L'ecosistema delle startup sta diventando piu' visibile e molti strumenti vengono utilizzati in modo importante, ora bisogna capire dove si può ulteriormente migliorare per portare l'Italia piu' in alto». Per Firpo le risorse non sono poche anche se si può fare di piu': «Ma non c'è solo un problema di offerta e risorse quanto di accesso al mercato; il problema dal lato dell'offerta nasconde un problema di domanda. A livello di imprese e settori c'è una buona copertura con una prevalenza per il mondo dell'innovazione, digitale ma c'è la presenza di startup anche in settori tradizionali».

Trasso di sopravvivenza al 95% sul triennio

In oltre 230 pagine, il rapporto - destinato ad aggiornare il Parlamento sui risultati delle misure messe in campo dal Mise - ripercorre la storia recente delle politiche pro-startup, una realtà dinamica in crescita costante. E solida, come evidenziato dall'ottimo tasso di sopravvivenza delle stesse startup, nel 95,1% dei casi ancora attive a tre anni dall'avvio. Una percentuale importante, se si considera che nel 2014 il tasso di sopravvivenza del totale delle imprese italiane rilevato dall'Istat si è attestato al 76,8 per cento. Particolarmente basso, di riflesso, il numero delle startup cessate, appena 160 nell'ultimo anno e mezzo, 208 da gennaio 2014 a fine giugno 2016. Una delle possibili ragioni, secondo l'analisi del Rapporto, potrebbe risiedere nel fatto che molte delle imprese sono assai “giovani”, quindi ancora nella fase precedente la commercializzazione del prodotto o del servizio sviluppato.

Oltre 32mila occupati, Lombardia “patria” delle nuove imprese

A far ben sperare sull'apporto delle nuove imprese innovative per il rilancio dell'economia italiana dopo gli anni della grande crisi sono i dati relativi alla forza lavoro impiegata e al valore della produzione complessiva. Sul primo fronte al 30 settembre 2016 si potevano contare 23.045 soci operativi e 9.042 addetti. Tra giugno 2015 e giugno 2016 le persone direttamente coinvolte in una start up innovativa sono cresciute del 47,5 per cento. Forte anche l'incremento del valore complessivo della produzione, cresciuto secondo i bilanci 2015 da 320 a 600milioni di euro, un trend positivo dovuto sia alla crescita delle imprese rilevate (da 2.860 a 3.835) che all'incremento del valore medio delle imprese (152mila euro, 38mila in piu' rispetto al 2014). Sempre a metà nel 2016, in termini di localizzazione territoriale la regione italiana con la più alta quota di startup innovative si conferma la Lombardia (21,7%), dove peraltro opera il maggior numero di imprese attive italiane (15,8% del totale); seguono l'Emilia Romagna, con l'11,9% delle startup innovative (7,9% delle società di capitali complessive), il Lazio con il 10,1% (9,3%), e il Veneto con il 7,5% (8,5%). Ben 13 le Province italiane con oltre 100 start up innovative localizzate sule proprio territorio.

© Riproduzione riservata