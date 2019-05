Sud: Confindustria-sindacati, migliorare attuazione Patti. De Vincenti: le risorse ci sono

«La metodologia di lavoro adottata da Governo, Regioni e Citta' Metropolitane per la definizione dei Patti attuativi del Masterplan per il Mezzogiorno, nell'assumere un carattere di innovazione rispetto al passato, necessita di essere migliorata e perfezionata, tanto nella fase di programmazione quanto in quella di attuazione». E' quanto si legge nel documento congiunto di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil sui Patti regionali del Masterplan presentato durante un incontro organizzato presso la Biblioteca del Senato con la partecipazione del ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che e' componente della Cabina di Regia Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

De Vincenti, risorse ci sono, spenderle presto e bene

«Le risorse ci sono. Dobbiamo saperle spendere e usarle. Spenderle presto e bene» ha spiegato il ministro della Coesione territoriale e il Mezzogiorno,

Claudio De Vincenti ricordando che con la programmazione 2014-20 ci sono «82 miliardi di euro a carico del bilancio nazionale italiano e 42 miliardi di fondi europei: stiamo parlando in totale di oltre 120 miliardi. Il contributo del governo nazionale è per oltre due terzi, è molto significativo». Il ministro ha anche respinto «l'osservazione critica» mossa dalle parti sociali sull'impianto e sullo stato di attuazione dei Patti: «Non è vero - ha detto - che non ci sia un disegno

generale, unitario» e «non è vero che siano in una situazione di stallo: ho fatto un giro nelle regioni per verificare lo stato di attuazione dei Patti e ho constatato in diverse occasioni che ci sono interventi già in atto e 'cantieri già aperti'».

Comunque «sono pronto a discutere» ha aggiunto sottolineando inoltre che «veniamo da anni e anni in cui il Mezzogiorno era scomparso dalle agende: con il governo Renzi prima e con il governo Gentiloni dopo è ora in cima alle nostre agende». De Vincenti si è infine «impegnato a convocare a livello nazionale Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, subito dopo la riunione della cabina di regia perché ho bisogno di portare al tavolo delle scelte su cui lavorare per una eventuale correzione. Con un'avvertenza - ha aggiunto - non sarà un tavolo di concertazione, ognuno si prende le sue responsabilità».

De Vincenti: non tollero contrapposizione sud-centro-nord

«La coesione territoriale e' coesione di tutto il Paese. Non c'e' da immaginare un Sud che si contrappone al Centro-Nord. Io da ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno non accettero' e non tollerero' mai che ci sia una contrapposizione tra Sud, Centro e Nord: siamo l'Italia» ha detto Claudio De Vincenti. «Dobbiamo anche dire- sottolinea il ministro - che la ripresa del Centro-Nord aiuta il Mezzogiorno. L'Italia e' un unico paese, abbiamo tutti bisogno l'uno degli altri. Il Centro-Nord ha bisogno del Sud e viceversa. Le risorse pubbliche sono un tutt'uno, siamo tutti cittadini d'Italia. Ad esempio, il fatto che in Lombardia o Emilia-Romagna la sanita' funzioni meglio aiuta il Sud a capire dove la sanita' deve andare. I diritti sono uguali per tutto il territorio. Non e' tollerabile che al Sud ci siano meno diritti» ha rimarcato De Vincenti.



Il ministro ha poi osservato che «è importante impostare le politiche di coesione come politiche di unita' di Italia. E occorre essere consapevoli che non c'e' ripresa dell'Italia senza ripresa del Mezzogiorno e che il Mezzogiorno ha bisogno della ripresa complessiva dell'Italia. Le filiere produttive sono strettamente connesse: quando cresce il Centro-Nord cresce anche il Mezzogiorno; quando cresce il Mezzogiorno cresce anche il Centro-Nord. Mezzogiorno e Centro-Nord devono essere parti coese di un'unico Paese che si chiama Italia».

